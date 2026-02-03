Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
ΕΛΛΑΔΑ
Πόντος

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών

Γιώργος Παρχαρίδης: Πέθανε ο επίτιμος Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος
Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Παρχαρίδης, από το Πρωτοχώρι Κοζάνης, μια κορυφαία μορφή του ποντιακού κινήματος.

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων και η δράση του, ενώ είχε σπουδαία επιστημονική συνεισφορά, αλλά κοινωνική δράση μέσα από τα ποντιακά κινήματα.

Την είδηση γνωστοποίησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο γιος του, Στάθης Παρχαρίδης.



Ποιος ήταν ο Γιώργιος Παρχαρίδης

Ο Γεώργιος Παρχαρίδης γεννήθηκε το 1942 στο Πρωτοχώρι Κοζάνης. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 2001 εξελέγη ομόφωνα τακτικός καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας το διάστημα 2011-2013.

Παράλληλα με την πλούσια και λαμπρή ακαδημαϊκή του καριέρα, δραστηριοποιήθηκε με τον ποντιακό Ελληνισμό για πάνω από πενήντα χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος της Ενώσεως Ποντίων Φοιτητών το διάστημα 1963-1967, πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης από το 1981 έως το 1984, πρόεδρος του Α′ Παγκόσμιου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού το 1985.

Ιδρυτής και πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας από το 2003 έως το 2013, πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων (ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε.) από το 2013 έως το 2017. Ήταν επίτιμος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης