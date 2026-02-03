Θεσσαλονίκη: Παράνομη μεταφορά δέκα Κινέζων με δύο ταξί κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Βόρεια Μακεδονία

Θεσσαλονίκη: Παράνομη μεταφορά δέκα Κινέζων με δύο ταξί κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο

Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί, στην ΠΑΘΕ, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων

Θεσσαλονίκη: Παράνομη μεταφορά δέκα Κινέζων με δύο ταξί κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για παράνομη μεταφορά δέκα Κινέζων συνελήφθησαν, το προηγούμενο 24ωρο, τρεις οδηγοί, στην ΠΑΘΕ, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων Θεσσαλονίκης.

Οι διακινούμενοι επέβαιναν, ανάλογα με την περίπτωση, σε δύο ταξί κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί- ένας 47χρονος, ένας 48χρονος κι ένας 55χρονος (όλοι Έλληνες), και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δέκα Κινέζοι είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από απροσδιόριστο σημείο των συνόρων της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ επιβιβάστηκαν στα συγκεκριμένα οχήματα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας ως τελικό προορισμό την Αθήνα. Όλοι στερούνταν άδειας εισόδου και διαμονής στην χώρα μας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης