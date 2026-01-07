Συνελήφθη 50χρονος στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, είναι υπόδικος και για διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθη 50χρονος στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, είναι υπόδικος και για διακίνηση ναρκωτικών

Πρόκειται για Αλβανό - Ο συλληφθείς μετέφερε με Ι.Χ. αυτοκίνητο πέντε Αφγανούς, εκ των οποίων τρεις συνοδευόμενους ανήλικους

Συνελήφθη 50χρονος στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, είναι υπόδικος και για διακίνηση ναρκωτικών
Για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο 50χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας, υπόδικο για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Θεσπρωτίας.

Ο συλληφθείς μετέφερε με Ι.Χ. αυτοκίνητο πέντε Αφγανούς, εκ των οποίων τρεις συνοδευόμενους ανήλικους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης εντόπισαν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να κινείται στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού (ύψος κόμβου Σοχού), με τον 50χρονο οδηγό να αγνοεί το σήμα τους να σταματήσει και να αναπτύσσει ταχύτητα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά λίγο αργότερα στον κόμβο Ανάληψης του ίδιου αυτοκινητόδρομου.

Οι μεταφερόμενοι μετανάστες στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω του Έβρου, απ' όπου ο 50χρονος φαίνεται να τους παρέλαβε προκειμένου να τους μεταφέρει στην ενδοχώρα.
