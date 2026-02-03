Καιρός: Βελτίωση σήμερα, νέα μεταβολή από αύριο με βροχές και αφρικανική σκόνη

Λίγες τοπικές βροχές την Τρίτη, λέει ο Κολυδάς – Δύο διαταραχές μέσα στην εβδομάδα με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, βλέπει ο Τσατραφύλλιας





Ωστόσο, από αύριο, Τετάρτη, το απόγευμα ξεκινά νέα μεταβολή με βροχές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια σε μεγάλο μέρος της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο και βόρειο Αιγαίο.









Νέα μεταβολή από Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι σήμερα θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από την Τετάρτη το απόγευμα αναμένονται βροχές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τόπους και την Πέμπτη με την Παρασκευή.



Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, ενώ θα ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το τριήμερο 5-6-7 Φεβρουαρίου οι συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.







Δύο διαταραχές μέσα στην εβδομάδα και άνοδος θερμοκρασίας Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές μέσα στην εβδομάδα, την πρώτη από Τετάρτη έως Παρασκευή και τη δεύτερη από Κυριακή έως Δευτέρα. Όπως τονίζει, οι νοτιάδες θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες και η θερμοκρασία θα βρεθεί 4 έως 6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.



Ο καιρός σήμερα Aναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια χώρα, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα βόρεια θα εκδηλωθεί παγετός.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Θράκη από -6 έως 6 βαθμούς, στη Μακεδονία από -4 έως 9-11, στην Ήπειρο από 2 έως 14-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.



Στο Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως στην Κέρκυρα έως 7 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μέχρι το πρωί, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το πρωί περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης ασθενούς βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς.



Ο καιρός την Τετάρτη 04-02-2026 Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 και τοπικά τους 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια και τη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Πέμπτη 05-02-2026 Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.



Ο καιρός την Παρασκευή 06-02-2026 Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία και στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.