Ελληνική ασπίδα anti-UAV στο ισραηλινό σύστημα αεράμυνας BARAK-ΜΧ

H Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και η Israel Aerospace Industries ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του anti-UAV συστήματος «Κένταυρος» στο Σύστημα Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας BARAK-MX

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του anti-UAV συστήματος «Κένταυρος» στο Σύστημα Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας BARAK-MX της Israel Aerospace Industries (IAI), επιτυγχάνοντας πλήρως ενοποιημένη λειτουργία σε επίπεδο Διοίκησης και Ελέγχου (C2).



Η ενσωμάτωση αυτή, επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΕΑΒ, είναι αποτέλεσμα πολύμηνης, εντατικής και απολύτως στοχευμένης συνεργασίας μεταξύ των τεχνικών ομάδων της IAI και της ΕΑΒ, με στόχο την ασφαλή, απρόσκοπτη και επιχειρησιακά αξιόπιστη διαλειτουργικότητα των συστημάτων.



Αυτή η συνέργεια, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντανακλά μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση: την παροχή στους τελικούς χρήστες αυξημένης ευελιξίας και περισσότερων επιλογών απέναντι σε ταχέως μεταβαλλόμενες απειλές.



Hard Kill και Soft Kill σε ενιαίο περιβάλλον C2



Η ισχύς της ενσωμάτωσης έγκειται στη δυνατότητα συνδυασμού Hard Kill και Soft Kill επιλογών σε ένα ενιαίο, κεντρικοποιημένο περιβάλλον Διοίκησης και Ελέγχου.



Το BARAK-MX είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και επιχειρησιακά δοκιμασμένο σύστημα, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα απειλών - από μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους cruise έως βαλλιστικούς πυραύλους.



Παράλληλα, ο «Κένταυρος» της ΕΑΒ προσθέτει κρίσιμες δυνατότητες Soft Kill για την αντιμετώπιση UAV/UAS, μέσω προηγμένων τεχνικών ηλεκτρονικής υποστήριξης και παρεμβολής (jamming), όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά κατάλληλο.



Πρόσφατη τεχνική επίδειξη πεδίου επιβεβαίωσε ότι τα δύο συστήματα λειτουργούν ως ένα πλήρως ενοποιημένο σύνολο: από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της απειλής έως την υπόδειξη στόχου (cueing) και την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής αντιμετώπισης Soft Kill μέσω παρεμβολών, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.



Ευθυγράμμιση με την «Ασπίδα του Αχιλλέα»



Η ολοκληρωμένη λύση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του προγράμματος «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς ενοποιεί στο ίδιο πλαίσιο Διοίκησης και Ελέγχου τις επιλογές κινητικής αναχαίτισης και ηλεκτρονικού πολέμου.



Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει κλιμακούμενη απόκριση ανάλογα με τη φύση της απειλής -από χαμηλού κόστους drones έως σύνθετες απειλές μεγαλύτερης εμβέλειας-, βελτιστοποιώντας τη χρήση των διαθέσιμων μέσων και διατηρώντας τα κινητικά συστήματα υψηλής αξίας για τις πλέον κρίσιμες περιπτώσεις, αναφέρει η ανακοίνωση.



Μετά την επιτυχή επίδειξη πεδίου, ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος, δήλωσε: «Η επιτυχής επίδειξη πεδίου αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο για την ΕΑΒ. Επιβεβαιώνει ότι η ελληνική τεχνογνωσία του "Κενταύρου" μπορεί να ενσωματώνεται ενοποιημένα σε προηγμένες αρχιτεκτονικές αεράμυνας, ενισχύοντας την ευελιξία και την κλιμάκωση της απόκρισης απέναντι στις σύγχρονες απειλές».



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Israel Aerospace Industries Boaz Levy, επεσήμανε: «Σε μια περίοδο κατά την οποία οι εναέριες απειλές εξελίσσονται ραγδαία και καθίστανται ολοένα και πιο προσιτές, τα σύγχρονα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας πρέπει να θεμελιώνονται στην τεχνολογική υπεροχή και σε μια πλήρως ενοποιημένη, πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική».



«Μαζί με τους στενούς συμμάχους και εταίρους μας στην Ελλάδα, και μέσα από ουσιαστική συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ενισχύουμε την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και συμβάλλουμε στην κάλυψη των αυξανόμενων αμυντικών αναγκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με λύσεις που συνδυάζουν αποδεδειγμένη τεχνολογία με ενιαία διοίκηση και έλεγχο, δίνουμε στα κράτη τη δυνατότητα να προστατεύουν αποτελεσματικά τον εναέριο χώρο τους, τις κρίσιμες υποδομές και τους πολίτες τους» συμπλήρωσε.



Επιχειρησιακά δοκιμασμένο - έτοιμο για το μέλλον



Τόσο το BARAK-MX όσο και ο «Κένταυρος» είναι συστήματα επιχειρησιακά δοκιμασμένα, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα, προστίθεται στην ανακοίνωση.



Η συνεργασία μεταξύ της IAI και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας υπερβαίνει μια απλή τεχνική διασύνδεση, συνιστώντας μια στρατηγική σύμπραξη που ενισχύει την αμυντική αυτονομία και τη διαλειτουργικότητα.



Γεφυρώνοντας την αντιπυραυλική άμυνα με τον ηλεκτρονικό πόλεμο, η ενσωματωμένη λύση BARAK-MX / «Κένταυρος» διαμορφώνει μια ισχυρή, πολυεπίπεδη και οικονομικά αποδοτική ασπίδα, ικανή να προστατεύσει αποτελεσματικά τον ελληνικό ουρανό απέναντι στο πλήρες φάσμα των σύγχρονων εναέριων απειλών, καταλήγει η ανακοίνωση.