Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας: Τούμπαρε νταλίκα-ψυγείο με φρούτα, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ

Καλά στην υγεία του ο οδηγός -Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του 117ου χιλιομέτρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νταλίκα-ψυγείο που μετέφερε εσπεριδοειδή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος και να ανατραπεί.

Ευτυχώς, ο Έλληνας οδηγός του βαρέος οχήματος δεν τραυματίστηκε, ενώ το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε εικόνες από το σημείο που έγινε το τροχαίο:


Πηγή:  lamiareport.gr
