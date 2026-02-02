Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Επίθεση κουκουλοφόρων σε τράπεζες και κατάστημα στην Πατησίων, τρεις προσαγωγές
Επίθεση κουκουλοφόρων σε τράπεζες και κατάστημα στην Πατησίων, τρεις προσαγωγές
Φθορές προκάλεσε ομάδα 15 ατόμων
Ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βαριοπούλες σε τρεις τράπεζες και ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη Πατησίων, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Η αστυνομία έχει προχωρήσεις σε τρεις προσαγωγές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα