Επίθεση κουκουλοφόρων σε τράπεζες και κατάστημα στην Πατησίων, τρεις προσαγωγές

Ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βαριοπούλες σε τρεις τράπεζες και ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη Πατησίων, μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.



Η αστυνομία έχει προχωρήσεις σε τρεις προσαγωγές.