ΗΠΑ - Ελλάδα: Εμβάθυνση στρατηγικής συνεργασίας με αιχμή τη ναυτιλία
Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τη ναυτιλιακή συνεργασία ακρογωνιαίο λίθο των διμερών σχέσεων, στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης, σταθερότητας και κοινής προοπτικής για το 2026
Με σαφή αναφορά στη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη ναυτιλία στο επίκεντρο, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ απηύθυνε ισχυρό μήνυμα ελληνοαμερικανικής σύμπλευσης κατά την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Propeller Club Port of Piraeus.
«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, σας εύχομαι ένα υγιές, ευημερές και ειρηνικό 2026», ανέφερε στην έναρξη της ομιλίας της, τονίζοντας ότι το νέο έτος θα είναι χρονιά «σημαντικών και σπουδαίων πραγμάτων που θα κάνουμε μαζί».
Η κ. Γκιλφόιλ χαρακτήρισε το Propeller Club - πρόεδρος του οποίου είναι ο Κωστής Φραγκούλης - ως «ζωτικό κρίκο» μεταξύ των ΗΠΑ και των μεγάλων ναυτιλιακών κοινοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η δέσμευση των μελών του στη συνεργασία και στον επαγγελματισμό ενισχύει τη διμερή σχέση και προωθεί την καινοτομία στον ναυτιλιακό κλάδο. «Η πρόσφατη ναυτιλιακή σας κληρονομιά είναι θρυλική και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που στέκονται στο πλευρό σας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ναυτιλιακή συνεργασία ως ακρογωνιαίο λίθο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, επισημαίνοντας ότι αυτή στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την ελεύθερη ροή του παγκόσμιου εμπορίου. Όπως τόνισε, σύμφωνα με τη θέση του Προέδρου Τραμπ, «οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ζωτικό εταίρο και ως φάρο σταθερότητας και ευκαιριών στην περιοχή».
Η θετική στάση της αμερικανικής προεδρίας απέναντι στην Ελλάδα, όπως ανέφερε, αντανακλά την εμπιστοσύνη της Ουάσινγκτον στη δύναμη της συμμαχίας και στο κοινό μέλλον των δύο χωρών, με την πρέσβη να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το 2026 θα χτιστεί περαιτέρω πάνω σε αυτή τη σταθερή βάση συνεργασίας.
Αναφερόμενη στις προκλήσεις της νέας χρονιάς, γεωπολιτική αβεβαιότητα, εξελισσόμενες απειλές ασφάλειας και αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές στη ναυτιλία, η κ. Γκιλφόιλ εξέφρασε την πεποίθηση ότι Ελλάδα και ΗΠΑ μπορούν από κοινού να μετατρέψουν τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. «Με εμβάθυνση της συνεργασίας, επενδύσεις σε αξιόπιστους εταίρους και τήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας, η ναυτιλιακή βιομηχανία θα παραμείνει δύναμη σταθερότητας και ευημερίας», υπογράμμισε.
Κλείνοντας, έκανε λόγο για το 2026 ως έτος ανανέωσης, ελπίδας και συνέχισης της εταιρικής σχέσης, της καινοτομίας και της επιτυχίας για την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ευχαριστώντας θερμά για τη φιλοξενία, τη φιλία και τη διαχρονική δέσμευση του Propeller Club.
«Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», κατέληξε, σφραγίζοντας ένα μήνυμα ισχυρής πολιτικής και ναυτιλιακής συμμαχίας στον Πειραιά.
