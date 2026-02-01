Χανιά: Στο νοσοκομείο 28χρονος που μέθυσε και έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε νυχτερινό κέντρο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου

Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένας άνδρας στις 5 τα ξημερώματα στα Χανιά, καθώς φέρεται να τραυματίστηκε μετά από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Χανίων, όπου είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και την ώρα της αποχώρησής του φέρεται να ζαλίστηκε, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε από ύψος σχεδόν 5 μέτρων.

Στο σημείο για παροχή βοήθειας κλήθηκε τόσο η Πυροσβεστική όσο και το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζωή του βρίσκεται εκτός κινδύνου.
