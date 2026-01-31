Ήχησε το 112 σε δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία για την κακοκαιρία, θα «χτυπήσει» την Αττική σε δύο φάσεις, live η πορεία της
Ήχησε το 112 σε δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία για την κακοκαιρία, θα «χτυπήσει» την Αττική σε δύο φάσεις, live η πορεία της
Καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους - Πώς θα κινηθούν τα έντονα φαινόμενα - Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Έντονα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Ήδη οκτώ περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code ενώ το βράδυ του Σαββάτου το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και των Σποράδων, της Ημαθίας, της Πιερίας, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζάκυνθου και της Κεφαλονιάς για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας Ηλείας Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.
Από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να επηρεάζεται η Δυτική Ελλάδα και μέχρι τα ξημερώματα θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Ο μετεωρολόγος είπε πως σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία αλλά και Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.
Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Αχαΐας #Ηλείας #Ζακύνθου & #Κεφαλονιάς, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) January 31, 2026
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες #Ημαθίας & #Πιερίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.
Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:
Αύριο Κυριακή (01-02-26)
α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).
ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)
Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική θα λάβει χώρα από τις 6:00 μέχρι τις 10:00 την Κυριακή. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες «περίπου σε τάξη μεγέθους όπως αυτές που είχαμε πριν 8-10 μέρες». Το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι έντονο, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, ωστόσο δεν θα έχει διάρκεια.
Η δεύτερη φάση θα είναι από το απόγευμα προς το βράδυ. Ο μετεωρολόγος είπε πως χρειάζεται προσοχή στα νότια της Αττικής αλλά και στο κέντρο της πόλης. Το μέτωπο εκτός από τις προαναφερόμενες περιοχές, θα επηρεάσει τόσο τα δυτικά όσο και τα βόρεια του Λεκανοπεδίου.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) περιοχές με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, οι οποίες είναι:
- Περιφέρεια Πελοποννήσου,
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)
- Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
-Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
Σε κατάσταση Red Code έχουν τεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για περιοχές όπου προβλέπονται κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ του Σαββάτου τέθηκε σε Red Code και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης την ανατολική Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική και ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας – την Κρήτη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, τα νησιά του Ιονίου, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.
Παράλληλα με τις βροχές, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε βόρειες ημιορεινές και κατά τόπους χαμηλού υψομέτρου περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από το απόγευμα της Κυριακής. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι θυελλώδεις, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες και εναέριες μετακινήσεις.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, δηλαδή «Πολύ Σημαντική».
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:
Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου
Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν
Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Αν μετακινούνται πεζή:
Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)
