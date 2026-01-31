Μετά τα μεσάνυχτα θα χτυπήσουν οι βροχές την Αττική, οι περιοχές που μπήκαν σε Red Code - Live χάρτης με την εξέλιξη της κακοκαιρίας
Μετά τα μεσάνυχτα θα χτυπήσουν οι βροχές την Αττική, οι περιοχές που μπήκαν σε Red Code - Live χάρτης με την εξέλιξη της κακοκαιρίας
Ραγδαία επιδείνωση από τις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες – Χαλάζι θα πέσει σε παράκτιες περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 Μποφόρ
Ισχυρή και εκτεταμένη κακοκαιρία αναμένεται από αργά το βράδυ του Σαββάτου και κυρίως κατά τη διάρκεια της Κυριακής, με την Αττική αλλά και επτά περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω του μεγάλου όγκου βροχής που προβλέπεται να πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) περιοχές με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, οι οποίες είναι:
- Περιφέρεια Πελοποννήσου,
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)
- Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.
Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Αττική, όπου οι βροχές θα ξεκινήσουν λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Τσατραφύλλια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενισχυθούν, ενώ την Κυριακή αναμένονται και ισχυρές καταιγίδες.
Παρότι θα υπάρξουν πρόσκαιρες υφέσεις, οι βροχοπτώσεις θα επανέρχονται, με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων όχι μόνο στα νότια προάστια αλλά και σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου, λόγω του συνολικού όγκου υετού που θα πέσει.
Στον παρακάτω χάρτη βλέπετε:
Λευκές κλειστές καμπύλες: Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Κόκκινες κλειστές καμπύλες: Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.
Σε κατάσταση Red Code έχουν τεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για περιοχές όπου προβλέπονται κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα.
Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης την ανατολική Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική και ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας – την Κρήτη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, τα νησιά του Ιονίου, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.
Παράλληλα με τις βροχές, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε βόρειες ημιορεινές και κατά τόπους χαμηλού υψομέτρου περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από το απόγευμα της Κυριακής. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι θυελλώδεις, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες και εναέριες μετακινήσεις.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, δηλαδή «Πολύ Σημαντική».
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) περιοχές με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, οι οποίες είναι:
- Περιφέρεια Πελοποννήσου,
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)
- Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.
Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Αττική, όπου οι βροχές θα ξεκινήσουν λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Τσατραφύλλια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενισχυθούν, ενώ την Κυριακή αναμένονται και ισχυρές καταιγίδες.
Τα μεσάνυχτα οι βροχές στην Αττική
Παρότι θα υπάρξουν πρόσκαιρες υφέσεις, οι βροχοπτώσεις θα επανέρχονται, με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων όχι μόνο στα νότια προάστια αλλά και σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου, λόγω του συνολικού όγκου υετού που θα πέσει.
Στον παρακάτω χάρτη βλέπετε:
Λευκές κλειστές καμπύλες: Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Κόκκινες κλειστές καμπύλες: Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.
Σε κατάσταση Red Code έχουν τεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για περιοχές όπου προβλέπονται κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα.
Περιφέρειες σε Red Code - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης την ανατολική Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική και ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας – την Κρήτη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, τα νησιά του Ιονίου, καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.
Παράλληλα με τις βροχές, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε βόρειες ημιορεινές και κατά τόπους χαμηλού υψομέτρου περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από το απόγευμα της Κυριακής. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι θυελλώδεις, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες και εναέριες μετακινήσεις.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, δηλαδή «Πολύ Σημαντική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα