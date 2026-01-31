Μετά τα μεσάνυχτα θα χτυπήσουν οι βροχές την Αττική, οι περιοχές που μπήκαν σε Red Code - Live χάρτης με την εξέλιξη της κακοκαιρίας





- Περιφέρεια Πελοποννήσου,



- Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)



- Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας



- Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας



Τα μεσάνυχτα οι βροχές στην Αττική

Περιλαμβάνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Υποδεικνύουν τμήματα με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αυξημένης επικινδυνότητας.



Περιφέρειες σε Red Code - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

