«Fake news» τα περί μαζικών παραιτήσεων στη φρεγάτα Κίμωνας, λένε στρατιωτικές πηγές
Η μόνη αποχώρηση που σημειώθηκε ήταν ενός Δίοπου (ΕΠΟΠ), ο οποίος διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία
Με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδουν στρατιωτικές πηγές αιτιάσεις περί μαζικών παραιτήσεων στη φρεγάτα FDI «Κίμωνας», την οποία επισκέφθηκε προχθές ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, καθώς πρόκειται για το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο του ελληνικού στόλου.
Απεναντίας, η μόνη αποχώρηση που σημειώθηκε ήταν ενός Δίοπου (ΕΠΟΠ), ο οποίος διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ στη Δημοτική Αστυνομία, με αποτέλεσμα να προτιμήσει την νέα θέση διορισμού του, κατά τις ίδιες πηγές.
Σημειωτέον ότι τόσο το επίδομα στόλου, όσο και το νέο μισθολόγιο έχουν αυξήσει ακόμη και σε ποσοστό 60% τη μισθοδοσία όσων υπηρετούν σε πολεμικά πλοία, αντιστρέφοντας σημαντικά το κλίμα εξόδου που επικρατούσε την προηγούμενη διετία.
