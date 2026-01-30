Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά Θεσσαλονίκη Λεωφορείο

Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο

Το λεωφορείο πήγαινε στο συνεργείο, όταν λαμπάδιασε το πίσω μέρος του -  Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε και είναι καλά στην υγεία του

Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στις φλόγες τυλίχτηκε, κάτω από άγνωστη έως τώρα αιτία, αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:40 το πρωί, ενώ το όχημα κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το λεωφορείο δεν ήταν σε δρομολόγιο και πήγαινε στο συνεργείο, όταν λαμπάδιασε το πίσω μέρος του. Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που έθεσαν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.




Πηγή βίντεο: thestival.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης