Δώδεκα θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης την τελευταία εβδομάδα, η έκθεση του ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση για το διάστημα 19-25 Ιανουαρίου αύξηση παρουσίασαν οι νέες εισαγωγές, όπως και οι θάνατοι