H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Συλλήψεις σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη από το Λιμενικό για διεθνές κύκλωμα με 5 τόνους κοκαΐνης
Συλλήψεις σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη από το Λιμενικό για διεθνές κύκλωμα με 5 τόνους κοκαΐνης
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε το 2023 μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης σε φορτίο με ψάρια
Στη σύλληψη τεσσάρων μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.
Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες ηλικίας 57, 59, 52 και 56 ετών.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε το 2023 κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από τη συνεργαζόμενη Υπηρεσία της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα (H.S.I. – Homeland Security Investigations) μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση 5.040 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ στις 9 Αυγούστου του 2023. Η εν λόγω ποσότητα εντοπίστηκε από τις τοπικές Διωκτικές Αρχές εντός εμπορευματοκιβωτίου με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων, έχοντας αναμειχθεί σε μορφή σκόνης (πούδρας) με το εμπόρευμα ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός της σε ενδεχόμενο έλεγχο.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η ανάκτηση της κοκαΐνης θα απαιτούσε σύνθετη χημική διαδικασία και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, στοιχείο που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης του κυκλώματος. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διάθεση των ναρκωτικών στην παράνομη αγορά εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του άρθρου 187 Π.Κ. περί εγκληματικής οργάνωσης ενώ η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες ηλικίας 57, 59, 52 και 56 ετών.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε το 2023 κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από τη συνεργαζόμενη Υπηρεσία της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα (H.S.I. – Homeland Security Investigations) μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση 5.040 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ στις 9 Αυγούστου του 2023. Η εν λόγω ποσότητα εντοπίστηκε από τις τοπικές Διωκτικές Αρχές εντός εμπορευματοκιβωτίου με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων, έχοντας αναμειχθεί σε μορφή σκόνης (πούδρας) με το εμπόρευμα ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός της σε ενδεχόμενο έλεγχο.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η ανάκτηση της κοκαΐνης θα απαιτούσε σύνθετη χημική διαδικασία και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, στοιχείο που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης του κυκλώματος. Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διάθεση των ναρκωτικών στην παράνομη αγορά εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του άρθρου 187 Π.Κ. περί εγκληματικής οργάνωσης ενώ η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα