28χρονος Παλαιστίνιος επιτέθηκε σε ζευγάρι που «σήκωνε» λεφτά από ΑΤΜ στο κέντρο της Αθήνας
Ο δράστης χτύπησε 42χρονο με σχοινί που έφερε γάντζους, προκάλεσε φθορές σε ΑΤΜ στη Σταδίου και καταδίωξε το ζευγάρι έως ένα γνωστό ξενοδοχείο του κέντρου
Στη σύλληψη ενός 28χρονου Παλαιστίνιου προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης, στις 21.00, αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, μετά από επίθεση σε βάρος ζευγαριού που πραγματοποιούσε ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στη Σταδίου 1, σε ΑΤΜ της τράπεζας, όταν ο δράστης επιτέθηκε στο ζευγάρι και χτύπησε 42χρονο ημεδαπό άνδρα, χρησιμοποιώντας σχοινί στο οποίο είχε προσαρμόσει γάντζους. Στη συνέχεια, έσπασε την οθόνη του ΑΤΜ και καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο για να προστατευθεί κατέφυγε σε γνωστό ξενοδοχείο του κέντρου.
Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Το θύμα μετέβη με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
