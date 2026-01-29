28χρονος Παλαιστίνιος επιτέθηκε σε ζευγάρι που «σήκωνε» λεφτά από ΑΤΜ στο κέντρο της Αθήνας

Ο δράστης χτύπησε 42χρονο με σχοινί που έφερε γάντζους, προκάλεσε φθορές σε ΑΤΜ στη Σταδίου και καταδίωξε το ζευγάρι έως ένα γνωστό ξενοδοχείο του κέντρου