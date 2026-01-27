Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Μιλούν, ακούμε, ανασχεδιάζουμε, εξελισσόμαστε, το AU S-Bar αποτυπώνει τον παλμό των φοιτητών του ΑΠΘ
Το ψηφιακό φοιτητικό βαρόμετρο AU S-Bar συγκέντρωσε απόψεις από πάνω από 2.500 φοιτητές
Τα αποτελέσματα του AU S-Bar, το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα συνεχούς αποτύπωσης και ανάλυσης των απόψεων της φοιτητικής κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, παρουσιάστηκαν σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
«Στην συνάντησή μας, σχεδόν ένα μήνα πριν, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ολοκλήρωσα την παρουσίαση της πρώτης μας πιλοτικής έρευνας με τη φράση “Μιλούν, Ακούμε, Ανασχεδιάζουμε, Εξελισσόμαστε,”, ανέφερε στην εισήγησή του, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, για να προσθέσει: «Τότε ακούγαμε τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτέλειου, σήμερα ακούμε όλο το Πανεπιστήμιο! Με δείγμα πάνω από 2,5 χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, έχουμε πλέον μια καλή εικόνα και μια καλή βάση μέτρησης για την επιρροή που θα έχουν οι παρεμβάσεις μας, καθώς αλλάζουμε το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας και της ΝΑ Ευρώπης. Να θυμίσω ότι το AU S-Bar, όπως λέμε το Student Barometer, το φοιτητικό βαρόμετρο του Αριστοτελείου, θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο, ώστε να παίρνουμε τον παλμό της κοινότητας μας, της μεγαλύτερης φοιτητικής κοινότητας της χώρας».
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου, ανέδειξε τη σημασία της δημοσκοπικής έρευνας των φοιτητών και φοιτητριών ως εργαλείου στρατηγικής. Όπως προανήγγειλε, δε, πρόκειται να προτείνει στη Σύνοδο Πρυτάνεων, η οποία ξεκίνησε σήμερα, 27 Ιανουαρίου στο Βόλο, να υιοθετήσουν το ψηφιακό φοιτητικό ‘βαρόμετρο’ και άλλα Δημόσια Πανεπιστήμια ενώ εξέφρασε την προσδοκία να τύχει ανάλογης αναγνώρισης και από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς η αξία αυτών των δεδομένων για την πολιτική του στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Έρευνα είναι τεράστια. «Σήμερα είδαμε τα καθολικά συμπεράσματα της έρευνας. Όπως παρατηρήσατε έχουμε πολύ περισσότερα στατιστικά στοιχεία προς ανάλυση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα αξιοποιηθούν από τις Σχολές και τα Τμήματα», ανέφερε ο ίδιος.
Τα συμπεράσματα, που συγκεντρώθηκαν έχουν ως εξής:
Ως προς την αντίληψη της ακαδημαϊκής αξίας του Αριστοτελείου, η έρευνα έδειξε ότι οι φοιτητές, Έλληνες και διεθνείς, αναγνωρίζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα και το κύρος του Πανεπιστημίου, ωστόσο, η εμπιστοσύνη αυτή δεν είναι πλέον παθητική: συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις για οργάνωση, σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. «Το Πανεπιστήμιο δεν αμφισβητείται - καλείται να εξελιχθεί», δήλωσε ο Πρύτανης.
Η ψηφιακή εμπειρία είναι το κρισιμότερο σημείο πίεσης. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι διεθνείς φοιτητές εντοπίζουν στην ψηφιακή λειτουργία και στη διοικητική εμπειρία τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Η ψηφιοποίηση δεν εκλαμβάνεται ως καινοτομία, αλλά ως αυτονόητη προϋπόθεση ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου.
«Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα δεδομένα, που δείχνουν την τάση για τα βιβλία, τάση που είναι καθαρά υπέρ της ηλεκτρονικής μορφής, όπως και την ανάγκη για ανώτερες επιδόσεις στα soft skills, τις δεξιότητες, δηλαδή, που είναι πλέον σαφές ότι περιλαμβάνουν την άνετη λειτουργία των φοιτητών και των φοιτητριών σε ένα όλο και πιο ψηφιακό κόσμο όπου κυριαρχεί η ικανότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε γνωστικό πεδίο και επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα», συνέχισε.
Η απασχολησιμότητα κυριαρχεί στον ορίζοντα των φοιτητών και των φοιτητριών μας. Οι σπουδές νοηματοδοτούνται όλο και περισσότερο μέσα από δεξιότητες, επαγγελματικές διεξόδους, σύνδεση με την αγορά εργασίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν απορρίπτουν τη θεωρία -ζητούν ορατές γέφυρες προς την πράξη. Όπως μάλιστα είπε ο Πρύτανης κατά την παρουσίαση: «Ακούσατε τους φοιτητές να ενδιαφέρονται για mentoring από επαγγελματίες -7 στους 10, μας το λένε-, ή για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, τους ακούσατε να ανησυχούν για την ικανότητα του Πανεπιστημίου τους να τους προετοιμάσει για την παγκόσμια αγορά εργασίας».
Υψηλό φοιτητικό συναίσθημα. Το συνολικό φοιτητικό συναίσθημα είναι θετικό: υπάρχει υπερηφάνεια, αίσθημα ένταξης και διάθεση σύστασης του Πανεπιστημίου σε τρίτους. Η εμπιστοσύνη όμως είναι υπό όρους και εξαρτάται από την ορατότητα των αλλαγών.
Ένας από αυτούς τους όρους είναι οι υποδομές. Είναι σαφές ότι επηρεάζουν την αντίληψη για την αξία των σπουδών και τη σχέση των φοιτητριών και των φοιτητών με το Πανεπιστήμιο τους. Η κατάσταση των χώρων, η καθαριότητα, η προσβασιμότητα και η ασφάλεια δεν αξιολογούνται μόνο λειτουργικά αλλά και συμβολικά.
«Οι φοιτητές μετράνε το αν το Πανεπιστήμιο τους υπολογίζει από την εμπειρία τους στις αίθουσες διδασκαλίας και τους χώρους της πανεπιστημιούπολης, όπως και από την ταχύτητα και ευκολία εξυπηρέτησης από τις Γραμματείες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης, συνεχίζοντας: «Στο σημείο αυτό οι διεθνείς φοιτητές λειτουργούν ως «μεγεθυντικός φακός»: αξιολογούν πολύ θετικά την ακαδημαϊκή εμπειρία, αλλά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη σαφήνεια της πληροφόρησης, στη συνέπεια διαδικασιών, στην ταχύτητα ανταπόκρισης. Για αυτούς, η διοικητική εμπειρία ταυτίζεται με τη φήμη του Ιδρύματος».
Τέλος, η διεθνοποίηση είναι επιθυμητή, αλλά όχι ακόμη βιωματική. Η διεθνής διάσταση του Πανεπιστημίου εκτιμάται ιδιαίτερα, όμως για πολλούς Έλληνες φοιτητές παραμένει περισσότερο στρατηγική αφήγηση παρά καθημερινή εμπειρία. Υπάρχει έντονη ζήτηση για περισσότερες ευκαιρίες διεθνούς έκθεσης και κινητικότητας. «Ο φοιτητικός μας κόσμος δεν έχει ακόμη αντιληφθεί το πόσο διεθνές μπορεί να γίνει ένα Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Οι τριακόσιοι αλλοδαποί φοιτητές της Ιατρικής είναι ακόμα μια πολύ μικρή κοινότητα ανάμεσα στις δεκάδες χιλιάδες των Ελλήνων. Τα πράγματα όμως αλλάζουν! Αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ, 9 νέα διεθνή, αγγλόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα ετοιμάζονται να πιστοποιηθούν και να ξεκινήσουν τη διεθνή τους καμπάνια για να εγγράψουν φοιτητές και φοιτήτριες το Σεπτέμβριο φέτος, και άλλα 7 σχεδιάζονται για το 2027. Το Aristotle University Gateway, το διεθνές website του Αριστοτελείου θα βγει στον αέρα το Φεβρουάριο και μαζί του θα ξεκινήσει το digital marketing που θα μας βάλει στο διεθνή χάρτη ως ακαδημαϊκό προορισμό!», υπογράμμισε.
«Το πρόβλημα μας δεν είναι το brain drain. Η λύση στα προβλήματα μας δεν είναι το brain gain. Αυτό που θα πρέπει να επιδιώκουμε είναι το brain circulation», επεσήμανε ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπογραμμίζοντας: «Τι θέλουμε; Θέλουμε νέους Έλληνες και νέες Ελληνίδες να σπουδάζουν εδώ, να βγαίνουν στο εξωτερικό, να επιμορφώνονται στους διαφορετικούς στίβους επιστημονικής και επαγγελματικής καριέρας και να ξαναγυρίζουν εδώ για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, για να μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες τους. Θέλουμε διεθνείς φοιτητές να κάνουν το ίδιο, να εργάζονται μακριά από την πατρίδα τους -τους είδατε, μόλις το 7% θα γυρίσει πίσω!- να κυκλοφορούν μαζί με την προσωπική τους αξία και τη φήμη της Ελληνικής Εκπαίδευσης και κουλτούρας.
Θέλουμε κυκλοφορία των μυαλών, της γνώσης και των εμπειριών. Θέλουμε άνοιγμα στον κόσμο! Και θα το πετύχουμε! Από εσάς θέλουμε έλεγχο και κριτική, όπως θέλουμε και τη συμπαράσταση σας σε επίπεδο διάχυσης της πληροφορίας και των χρήσιμων συμπερασμάτων της, όπως αυτά που είδαμε σήμερα!».
Στη παρουσίαση συμμετείχαν οι Αντιπρυτάνεις: Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος, και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο Διευθυντής Ερευνών της Palmos Analysis Πασχάλης Τεμεκενίδης και ο δημιουργικός Διευθυντής και Επικεφαλής Στρατηγικής της Colibri Branding & Design Χρήστος Χέλμης.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα
