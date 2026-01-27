Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Πάτρα
Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Πάτρα
Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, με λευκά τριαντάφυλλα, αποχαιρέτησαν τον άτυχο νέo
Σε κλίμα θλίψης τελέστηκε η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε μαζί με την 17χρονη Αγγελική στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία Πατρών το βράδυ του Σαββάτου.
Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, οικογένεια συγγενείς και φίλοι , με λευκά τριαντάφυλλα στα χερια, είπαν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή τελέστηκε στο Κοιμητήριο Παραλίας.
Στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη Αγγελική, η οποία επίσης κηδεύεται σήμερα.
Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, οικογένεια συγγενείς και φίλοι , με λευκά τριαντάφυλλα στα χερια, είπαν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή τελέστηκε στο Κοιμητήριο Παραλίας.
Στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη Αγγελική, η οποία επίσης κηδεύεται σήμερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα