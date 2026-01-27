Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ

Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Πάτρα

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, με λευκά τριαντάφυλλα, αποχαιρέτησαν τον άτυχο νέo

Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Πάτρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε κλίμα θλίψης τελέστηκε η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε μαζί με την 17χρονη Αγγελική στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία Πατρών το βράδυ του Σαββάτου.

Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, οικογένεια συγγενείς και φίλοι , με λευκά τριαντάφυλλα στα χερια, είπαν το τελευταίο αντίο στον 19χρονο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή τελέστηκε στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Στο ίδιο τροχαίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη Αγγελική, η οποία επίσης κηδεύεται σήμερα.

Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Πάτρα
Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Πάτρα
Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Πάτρα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης