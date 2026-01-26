Νέος κύκλος βροχών από την Πέμπτη στη νότια Ελλάδα - και στην Αττική

Νέος γύρος βροχοπτώσεων πλήττει από το απόγευμα της Δευτέρας την Αττική, λίγες ώρες μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας που είχε προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Τα φαινόμενα εμφανίζονται κατά τόπους έντονα, δείχνοντας ότι η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη υποχωρήσει.
• H ανατολική Μακεδονία, η κεντρική Μακεδονία και η Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας
• Η Θεσσαλονίκη έως σήμερα το απόγευμα • Tα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως και το πρωί της Τρίτης • Tα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης • H Κρήτη έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης • H Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα 26/1
Τσατραφύλλιας: Δεν αναμένεται επιδείνωση του καιρού στην Αττική - Νέος κύκλος βροχών από Πέμπτη
Το κύμα κακοκαιρίας επηρέασε σήμερα Δευτέρα 26/1 και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής προκαλώντας εκ νέου προβλήματα τα οποία ωστόσο περιορίστηκαν σε πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και πλημμυρικά φαινόμενα μικρής έκτασης σε περιοχές που είχαν πληγεί από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο καιρός όσον αφορά την περιοχή της Αττικής έχει βελτιωθεί και πως δεν αναμένεται νέα επιδείνωση. Παράλληλα αναφέρει πως από την Πέμπτη προβλέπεται νέος κύκλος βροχών.
