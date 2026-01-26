Νέος κύκλος βροχών από την Πέμπτη στη νότια Ελλάδα - και στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Κακοκαιρία Βροχοπτώσεις

Νέος κύκλος βροχών από την Πέμπτη στη νότια Ελλάδα - και στην Αττική

Πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και πλημμυρικά φαινόμενα σχετικά μικρής έκτασης προκάλεσαν οι καταιγίδες της Δευτέρας σε περιοχές που είχαν πληγεί από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας 

Νέος κύκλος βροχών από την Πέμπτη στη νότια Ελλάδα - και στην Αττική
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέος γύρος βροχοπτώσεων πλήττει από το απόγευμα της Δευτέρας την Αττική, λίγες ώρες μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας που είχε προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Τα φαινόμενα εμφανίζονται κατά τόπους έντονα, δείχνοντας ότι η κακοκαιρία δεν έχει ακόμη υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα, σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφονται αυξημένα ύψη βροχής, ενώ δεν αποκλείεται κατά διαστήματα η εκδήλωση ισχυρών ή και πρόσκαιρα καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.
Νέος κύκλος βροχών από την Πέμπτη στη νότια Ελλάδα - και στην Αττική

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με τo επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης οι περιοχές που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα είναι:

• H ανατολική Μακεδονία, η κεντρική Μακεδονία και η Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας

• Η Θεσσαλονίκη έως σήμερα το απόγευμα
• Tα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως και το πρωί της Τρίτης
• Tα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης
• H Κρήτη έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης
• H Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα 26/1

Τσατραφύλλιας: Δεν αναμένεται επιδείνωση του καιρού στην Αττική - Νέος κύκλος βροχών από Πέμπτη

Το κύμα κακοκαιρίας επηρέασε σήμερα Δευτέρα 26/1 και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής προκαλώντας εκ νέου προβλήματα τα οποία ωστόσο περιορίστηκαν σε πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και πλημμυρικά φαινόμενα μικρής έκτασης σε περιοχές που είχαν πληγεί από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο καιρός όσον αφορά την περιοχή της Αττικής έχει βελτιωθεί και πως δεν αναμένεται νέα επιδείνωση. Παράλληλα αναφέρει πως από την Πέμπτη προβλέπεται νέος κύκλος βροχών.
Κλείσιμο
Νέος κύκλος βροχών από την Πέμπτη στη νότια Ελλάδα - και στην Αττική
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης