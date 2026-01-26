Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025

Σημαντικό σημείο αναφοράς στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και με σταθερή παρουσία στη διεθνή σκηνή, το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει και το 2025 να καταγράφει αξιόλογες επιδόσεις στα πλέον αναγνωρισμένα συστήματα διεθνών κατατάξεων.
Πιο αναλυτικά, στις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες κατατάξεις, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει θέσεις, που το εντάσσουν σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία ιδρύματα διεθνώς.
Ενδεικτικά, βρίσκεται στη ζώνη 801–1000 στο Times Higher Education (2025), στη θέση 721–730 στο QS (2026), στη ζώνη 901–1000 στο ARWU (Shanghai, 2025), στην 843η θέση στο RUR (2025), στην 655η θέση στο Webometrics (2025), στη ζώνη 851–900 στο NTU (2025), στην 665η θέση στο URAP (2025), στην 529η θέση στην «ανοικτή» κατάταξη του CWTS (2025) και στην 812η θέση στο Scimago (2025).
Οι επιδόσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η συνεχής διεύρυνση του δείγματος των αξιολογούμενων πανεπιστημίων παγκοσμίως.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγονός, ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί το μοναδικό ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που έχει αξιολογηθεί από τον διεθνή οίκο QS μέσω του συστήματος QS Stars και έχει αποσπάσει πέντε αστέρια στον τομέα της έρευνας.
Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στις θεματικές κατατάξεις διαφόρων συστημάτων.
Συγκεκριμένα, το ίδρυμα κατατάσσεται στις θέσεις 101–150 στο πεδίο Mechanical Engineering του ARWU, στις θέσεις 301–400 στο πεδίο Education του Times Higher Education, καθώς και στις θέσεις 201–275 στο Civil & Structural Engineering του QS.
Στο σύστημα Scimago, ξεχωρίζουν η 46η θέση στο Industrial & Manufacturing Engineering, η 345η θέση στο ευρύτερο πεδίο της Μηχανικής και η 557η θέση στα Οικονομικά, Οικονομετρία και Χρηματοοικονομικά.
Αξιοσημείωτο είναι, επιπλέον, ότι για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο Πατρών εμφανίζεται και στις θεματικές περιοχές των Ανθρωπιστικών Επιστημών στα συστήματα Times Higher Education και QS, γεγονός που υποδηλώνει τη διεύρυνση και ενίσχυση του ακαδημαϊκού του αποτυπώματος.
Παράλληλα, οι διεθνείς κατατάξεις δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη θετική επίδραση των πανεπιστημίων στο περιβάλλον και την κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 594η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 1.994 ιδρύματα στην έκδοση 2026 του QS Sustainability, ενώ στο σύστημα THE Impact (2025) βρίσκεται στη ζώνη 1001–1500 μεταξύ 2.318 ιδρυμάτων.
Οι επιδόσεις αυτές αφορούν όχι μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα στις τρεις πόλεις λειτουργίας του ιδρύματος, αλλά και το συνολικό αποτύπωμά του στην ευρύτερη περιφέρεια.
Η θέση του Πανεπιστημίου Πατρών στις τελευταίες δημοσιευμένες κατατάξεις είναι:
Η Επιτροπή Διεθνών Κατατάξεων
Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια στα βασικά και πλέον έγκυρα συστήματα, ακολουθώντας μια στρατηγική επιλογή που στηρίζεται αφενός στην αξιοπιστία των δεδομένων τους και αφετέρου στις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία λαμβάνει συστηματικά υπόψη τις συγκεκριμένες κατατάξεις.
Την ευθύνη της παρακολούθησης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έχει η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, με τη λειτουργία της Επιτροπής Διεθνών Κατατάξεων να παίζει κομβικό ρόλο στην υποστήριξη του διοικητικού έργου.
Η σημασία της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Με σταθερή παρουσία στις κορυφαίες διεθνείς κατατάξεις και ισχυρό ερευνητικό αποτύπωμα, το Πανεπιστήμιο Πατρών επιβεβαιώνει και το 2025 τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.
Παρά τον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό, κατατάσσεται συστηματικά εντός της πρώτης χιλιάδας πανεπιστημίων παγκοσμίως, ξεχωρίζοντας τόσο για την ποιότητα της έρευνας —με μοναδική ελληνική διάκριση πέντε αστέρων στο QS Stars— όσο και για τη συνολική του επίδοση σε διάφορους τομείς.
Καταγράφει, επίσης, υψηλές επιδόσεις σε σημαντικές θεματικές κατατάξεις, κυρίως στους τομείς της Μηχανικής, της Εκπαίδευσης και των Οικονομικών.
Η παρουσία του σε πολλαπλά και ετερόκλητα συστήματα κατατάξεων (THE, QS, ARWU, Scimago κ.ά.) αποτυπώνει μια ολιστική ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, που δεν περιορίζεται στην έρευνα, αλλά επεκτείνεται στη διδασκαλία, τη διεθνή απήχηση, τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση με την κοινωνία αλλά και την αγορά εργασίας.
Επομένως, η προσέγγιση του Πανεπιστημίου Πατρών δεν περιορίζεται στην απλή ανάγνωση ενός αριθμητικού αποτελέσματος, αλλά εστιάζει στην εις βάθος ανάλυση των επιμέρους δεικτών και κριτηρίων που το συνθέτουν.
Οι διεθνείς κατατάξεις αξιοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Πατρών όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και βελτίωσης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των μελών του.
