Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025

Η Επιτροπή Διεθνών Κατατάξεων

Η σημασία της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η θέση του Πανεπιστημίου Πατρών στις τελευταίες δημοσιευμένες κατατάξεις είναι:Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια στα βασικά και πλέον έγκυρα συστήματα, ακολουθώντας μια στρατηγική επιλογή που στηρίζεται αφενός στην αξιοπιστία των δεδομένων τους και αφετέρου στις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία λαμβάνει συστηματικά υπόψη τις συγκεκριμένες κατατάξεις.Την ευθύνη της παρακολούθησης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έχει η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, με τη λειτουργία τηςνα παίζει κομβικό ρόλο στην υποστήριξη του διοικητικού έργου.Με σταθερή παρουσία στις κορυφαίες διεθνείς κατατάξεις και ισχυρό ερευνητικό αποτύπωμα, το Πανεπιστήμιο Πατρών επιβεβαιώνει και το 2025 τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.Παρά τον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό, κατατάσσεται συστηματικά εντός της πρώτης χιλιάδας πανεπιστημίων παγκοσμίως, ξεχωρίζοντας τόσο για την ποιότητα της έρευνας —με μοναδική ελληνική διάκριση πέντε αστέρων στο QS Stars— όσο και για τη συνολική του επίδοση σε διάφορους τομείς.Καταγράφει, επίσης, υψηλές επιδόσεις σε σημαντικές θεματικές κατατάξεις, κυρίως στους τομείς της Μηχανικής, της Εκπαίδευσης και των Οικονομικών.Η παρουσία του σε πολλαπλά και ετερόκλητα συστήματα κατατάξεων (THE, QS, ARWU, Scimago κ.ά.) αποτυπώνει μια ολιστική ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, που δεν περιορίζεται στην έρευνα, αλλά επεκτείνεται στη διδασκαλία, τη διεθνή απήχηση, τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση με την κοινωνία αλλά και την αγορά εργασίας.Επομένως, η προσέγγιση του Πανεπιστημίου Πατρών δεν περιορίζεται στην απλή ανάγνωση ενός αριθμητικού αποτελέσματος, αλλά εστιάζει στην εις βάθος ανάλυση των επιμέρους δεικτών και κριτηρίων που το συνθέτουν.Οι διεθνείς κατατάξεις αξιοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Πατρών όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και βελτίωσης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των μελών του.