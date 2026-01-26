Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Βιολάντα, θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Βιολάντα Έκρηξη Φωτιά Εργοστάσιο Βιολάντα

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Βιολάντα, θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα

Μανάδες μικρών παιδιών οι  γυναίκες που σκοτώθηκαν - Πληροφορίες ότι εντοπίστηκε και η πέμπτη νεκρή, προσπάθειες να ανασυρθεί η σορός στα ερείπια του εργοστασίου

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Βιολάντα, θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα
Λίνα Κεκέση
UPD: 293 ΣΧΟΛΙΑ
Πέντε εργάτριες νεκρές είναι ο τραγικός απολογισμός της φονικής έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα. Στα θύματα περιλαμβάνονται η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Και οι τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες,  ήταν μανάδες μικρών παιδιών.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Βιολάντα, θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα


Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Βιολάντα, θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα
Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Βιολάντα, θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα

Το δεύτερο θύμα που έχει γίνει γνωστό είναι η Έλενα Κατσαρού. Η 45χρονη γυναίκα ήταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη.

thima-trikala-_2_
thima-trikala-_1_

Όλες σοροί που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους. 



Πώς έγινε η τραγωδία

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Κλείσιμο
Τραγικό πυρκαγιά φωτιά καταστρέφει Βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα πρώτες εικόνες ξημέρωμα 26-1-2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».

Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη μετά τη φονική έκρηξη σήμερα (26/1) τα ξημερώματα.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 4 σοροί ενώ υπάρχουν αναφορές και για την 5η.

Δείτε βίντεο από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Λίνα Κεκέση
UPD: 293 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης