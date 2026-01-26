Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Βιολάντα, θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα

42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μ

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε προηγηθεί

στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η

από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου της «Βιολάντα».



Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη μετά τη φονική έκρηξη σήμερα (26/1) τα ξημερώματα.



