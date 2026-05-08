ΥΠΕΝ: Υπεγράφη η ΚΥΑ για το on-bill financing - Ενεργειακές αναβαθμίσεις χωρίς αρχικό κεφάλαιο
Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό, Νίκο Τσάφο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing, μετά την ψήφιση του νόμου 5299/2026 και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.
Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ειδικά για κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής δεν απαιτείται να καταβάλει αρχικό κεφάλαιο για την κάλυψη του κόστους ενεργειακής αναβάθμισης (π.χ. εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.α.), καθώς η αποπληρωμή θα πραγματοποιείται σταδιακά μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Με την Απόφαση αυτή ρυθμίζονται σημαντικές παράμετροι αναφορικά με θέματα που έχουν τεθεί από την ενεργειακή αγορά, όπως η αλλαγή παρόχου από τον καταναλωτή και η διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η ΚΥΑ συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο από τον καταναλωτή, καθώς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
