Γνωστός σουβλατζής της Δραπετσώνας συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών: Προμήθευε άτομα εντός του ψητοπωλείου

ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Πειραιάς Δραπετσώνα Σουβλατζίδικο Ψητοπωλείο

Η σύλληψη του έγινε μετά από πώληση 2,1 γραμμαρίων ηρωίνης σε έναν 60χρονο έναντι 50 ευρώ - Στην κατοχή του βρέθηκε 212 αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα ταυτοπροσωπίας και 12.480 ευρώ

Εμπλεκόμενος σε υπόθεση ναρκωτικών είναι ο ιδιοκτήτης ενός γνωστού παραδοσιακού ψητοπωλείου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να προμήθευε άτομα με ναρκωτικά εντός του ψητοπωλείου που διατηρεί, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης και για ληστεία κατά συναυτουργία.

Η σύλληψη του έγινε μετά από πώληση 2,1 γραμ. ηρωίνης σε έναν 60χρονο έναντι 50 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο επιχειρηματίας είχε προμηθευτεί την ηρωίνη από έναν 76χρονο Παλαιστίνιο.

Ο τελευταίος μάλιστα είχε καταρτίσει και συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα ναρκωτικά. Πωλούσε κοκαΐνη έναντι 80 ευρώ το γραμμάριο και ηρωίνη έναντι 20 ευρώ.

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηρωίνη, βάρους 280 γραμμαρίων, κοκαΐνη, βάρους 18 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 51,5 γραμμαρίων, 36 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, 212 αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα ταυτοπροσωπίας – ταξιδιωτικά έγγραφα (130 διαβατήρια διαφόρων κρατών, 60 δελτία ταυτοτήτων διαφόρων κρατών, 16 δελτία αδειών διαμονής διαφόρων κρατών και τρεις άδειες ικανότητας οδηγήσεως) και 12.480 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
