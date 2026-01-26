Το ΓΕΣ εκδίδει για πρώτη φορά εγχειρίδιο για τη χρήση και την αντιμετώπιση drones

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού προχώρησε για πρώτη φορά στη σύνταξη και έκδοση ειδικού Εγχειριδίου Εκστρατείας για τη χρήση και την αντιμετώπιση drones
(UAV) στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων, αποτυπώνοντας τη σημασία που έχουν πλέον τα drones στη μορφή του σύγχρονου πολέμου.
Το νέο εγχειρίδιο, με τίτλο «Τακτική Χρησιμοποίηση Πολυκόπτερων και Τρόποι Αντιμετώπισης», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό εργαλείο για τα στελέχη και τις Μονάδες του Στρατού Ξηράς, καλύπτοντας τόσο την αξιοποίηση των UAV σε τακτικό επίπεδο όσο και τις μεθόδους προστασίας απέναντι σε εχθρικά πολυκόπτερα. Οι οδηγίες και τα σενάρια που περιλαμβάνει αφορούν όλα τα επίπεδα δράσης, από τη Μονάδα και τον Λόχο έως τη Διμοιρία, την Ομάδα και τον μεμονωμένο μαχητή.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εκπαίδευσης, προβλέπεται πλέον ότι στη χρήση και την αντιμετώπιση UAV θα εκπαιδεύονται και οι οπλίτες θητείας. Η σχετική πρόβλεψη εντάσσεται στον Νόμο 5265/2026 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που αφορά τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη «Νέα Εποχή» και έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή.
Όπως έχει επισημανθεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, η μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» στοχεύει στη μετατροπή των Ενόπλων Δυνάμεων σε έναν σύγχρονο μηχανισμό που επενδύει στη γνώση, την εκπαίδευση και την αξιοποίηση της πληροφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Για τη συγγραφή του εγχειριδίου αξιοποιήθηκε εκτενής ελληνική και νατοϊκή βιβλιογραφία, καθώς και ανάλυση πρόσφατων επιχειρησιακών εμπειριών από συγκρούσεις υψηλής έντασης, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η χρήση drones έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων.