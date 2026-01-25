Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ταυτοποιήθηκε η σορός που ανασύρθηκε από το λιμάνι της Ερμούπολης, ανήκει σε γυναίκα 104 ετών
Την άτυχη γυναίκα την αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο
Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που ανασύρθηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης την Κυριακή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα 104 ετών, κάτοικο Σύρου, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.
Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι την Κυριακή (25/1) και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
Η σορός ανασύρθηκε από το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σύρου.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σύρου ενώ η σορός της θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
