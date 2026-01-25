Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Νακρωτικά Συλλήψεις

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Χανιά

Συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 19, 24, 47 ετών

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Χανιά
Τρία άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 23ης Ιανουαρίου, όταν εντοπίστηκε ένας 24χρονος άνδρας να αγοράζει ναρκωτικά από έναν 19χρονο και μια 47χρονη.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες και στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης