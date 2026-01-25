Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Χανιά
Συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 19, 24, 47 ετών
Τρία άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 23ης Ιανουαρίου, όταν εντοπίστηκε ένας 24χρονος άνδρας να αγοράζει ναρκωτικά από έναν 19χρονο και μια 47χρονη.
Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες και στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ.
Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
