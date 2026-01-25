Σύλληψη έξι ατόμων για διάφορα αδικήματα στη Θεσσαλονίκη
Σύλληψη έξι ατόμων για διάφορα αδικήματα στη Θεσσαλονίκη
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 17χρονος που αφαίρεσε με χρήση βίας χρηματικά ποσά από παρέα ανηλίκων
Στη σύλληψη συνολικά έξι ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο καθημερινών περιπολιών και ερευνών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 17χρονος που, μαζί με συνεργούς του, αφαίρεσε με χρήση βίας μικρά χρηματικά ποσά από παρέα ανηλίκων στον Εύοσμο. Παράλληλα, συνελήφθη και ο 53χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς συνέλαβαν 19χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν 30χρονο αλλοδαπό στην περιοχή των ΚΤΕΛ, αφού στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σακούλα με ακατέργαστο αποξηραμένο καπνό βάρους 1.545 γραμμαρίων και 10 πακέτα τσιγάρων χωρίς την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης του Δημοσίου.
Παράλληλα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή, δύο άνδρες ηλικίας 24 και 22 ετών στην εσωτερική περιφερειακή οδό στον κόμβο Ευόσμου, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα, με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, όπως καταγράφηκε με συσκευή radar.
Οι συλλήψεις έγιναν με τη συνδρομή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων τα Τμήματα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ΔΙΑΣ και η Διεύθυνση Τροχαίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι και οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 17χρονος που, μαζί με συνεργούς του, αφαίρεσε με χρήση βίας μικρά χρηματικά ποσά από παρέα ανηλίκων στον Εύοσμο. Παράλληλα, συνελήφθη και ο 53χρονος πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Επίσης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς συνέλαβαν 19χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν 30χρονο αλλοδαπό στην περιοχή των ΚΤΕΛ, αφού στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σακούλα με ακατέργαστο αποξηραμένο καπνό βάρους 1.545 γραμμαρίων και 10 πακέτα τσιγάρων χωρίς την ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης του Δημοσίου.
Παράλληλα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή, δύο άνδρες ηλικίας 24 και 22 ετών στην εσωτερική περιφερειακή οδό στον κόμβο Ευόσμου, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν με υπερβολική ταχύτητα, με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, όπως καταγράφηκε με συσκευή radar.
Οι συλλήψεις έγιναν με τη συνδρομή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων τα Τμήματα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ΔΙΑΣ και η Διεύθυνση Τροχαίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι και οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στο πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα