Μετά από 12 χρόνια σιωπής, πατέρας και κόρη στο εδώλιο με εισαγγελική πρόταση για υπόθεση αιμομιξίας στη Ρόδο
Μετά από 12 χρόνια σιωπής, πατέρας και κόρη στο εδώλιο με εισαγγελική πρόταση για υπόθεση αιμομιξίας στη Ρόδο
Ζητείται να παραμείνει προφυλακισμένος ο 55χρονος μέχρι τη δίκη – Στο επίκεντρο γέννηση παιδιού και εργαστηριακά ευρήματα - Η εισαγγελική εκτίμηση περιγράφει γεγονότα που φέρονται να ξεκινούν το 2010 και να φτάνουν έως τις αρχές του 2022
Η εισαγγελική πρόταση για να οδηγηθεί σε δίκη η πολύκροτη υπόθεση αιμομιξίας που αποκαλύφθηκε στη Ρόδο σηματοδοτεί το τέλος του πρώτου και πιο σκοτεινού κεφαλαίου μιας ιστορίας που, σύμφωνα με τις Αρχές, εξελισσόταν για περισσότερα από δώδεκα χρόνια μακριά από τα βλέμματα της κοινωνίας.
Στην υπόθεση εμπλέκονται μία 31χρονη γυναίκα και ο 55χρονος βιολογικός πατέρας της. Η εισαγγελική εκτίμηση περιγράφει γεγονότα που φέρονται να ξεκινούν το 2010 και να φτάνουν έως τις αρχές του 2022. Όταν, σύμφωνα με το χρονικό, ξεκίνησαν οι πράξεις, η γυναίκα ήταν μόλις 16 ετών και ο πατέρας της 39.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από κοινωνική έρευνα υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου. Στις 12 Ιουνίου 2024 το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και έκανε λόγο για σοβαρές ενδείξεις σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ πατέρα και κόρης. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε έρευνα, με καταθέσεις, ελέγχους και συλλογή στοιχείων από την Αστυνομία.
Τον Μάιο του 2025 ασκήθηκαν κατηγορίες και η υπόθεση πέρασε στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Μετά τις απολογίες, η 31χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικά μέτρα, ενώ ο 55χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Η εισαγγελική πρόταση ζητά να παραμείνει στη φυλακή μέχρι τη δίκη, με ανώτατο όριο τον Νοέμβριο του 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεγάλο μέρος των περιστατικών φέρεται να συνέβη μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν, σε συνθήκες απομόνωσης. Η κοινωνική έρευνα κάνει λόγο για εξάρτηση από ουσίες, ελεγκτική συμπεριφορά και περιστατικά βίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι η 31χρονη έμεινε έγκυος και γέννησε ένα κορίτσι στις 28 Οκτωβρίου 2022. Όπως αναφέρεται, δεν υπήρξε ιατρική παρακολούθηση ούτε κατά την εγκυμοσύνη ούτε κατά τον τοκετό, ο οποίος φέρεται να έγινε αιφνιδιαστικά μέσα στο σπίτι, με τον 55χρονο παρόντα.
Οι Αρχές θεωρούν ότι η επιλογή αυτή δείχνει προσπάθεια να μείνει κρυφή η πραγματική σχέση μεταξύ των δύο. Το παιδί είναι σήμερα τριών ετών, ενώ στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε δεύτερο παιδί.
Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση παίζει εργαστηριακή εξέταση DNA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιθανότητα ο 55χρονος να είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού αγγίζει το 99,999%, στοιχείο που η εισαγγελική αρχή χαρακτηρίζει κρίσιμο.
Η 31χρονη αρνείται την κατηγορία της αιμομιξίας, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά από την εφηβεία της χωρίς τη θέλησή της, εκμεταλλευόμενος τη θέση εξουσίας και την απομόνωσή της. Ωστόσο, η εισαγγελική εκτίμηση σημειώνει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονται από άλλα ανεξάρτητα στοιχεία.
Από την πλευρά του, ο 55χρονος αρνείται τις κατηγορίες, παραδεχόμενος μόνο ότι υπήρξε σεξουαλική σχέση για περίπου έναν μήνα το 2021–2022. Και αυτή η εκδοχή, όμως, δεν γίνεται δεκτή, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.
Η εισαγγελική πρόταση αναγνωρίζει ότι μεγάλο μέρος των πράξεων έχει παραγραφεί λόγω παλαιότητας. Για τον λόγο αυτό, η δίκη προτείνεται να αφορά μόνο το χρονικό διάστημα που μπορεί ακόμη να εξεταστεί ποινικά: από τα τέλη του 2020 έως τις αρχές του 2022.
Τελικό αίτημα της εισαγγελικής αρχής είναι να οδηγηθούν και οι δύο κατηγορούμενοι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ενώ παράλληλα να συνεχιστεί η κράτηση του 55χρονου, λόγω κινδύνου επανάληψης παρόμοιων πράξεων και για να διασφαλιστεί ότι θα εμφανιστεί στο δικαστήριο.
Στην υπόθεση εμπλέκονται μία 31χρονη γυναίκα και ο 55χρονος βιολογικός πατέρας της. Η εισαγγελική εκτίμηση περιγράφει γεγονότα που φέρονται να ξεκινούν το 2010 και να φτάνουν έως τις αρχές του 2022. Όταν, σύμφωνα με το χρονικό, ξεκίνησαν οι πράξεις, η γυναίκα ήταν μόλις 16 ετών και ο πατέρας της 39.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από κοινωνική έρευνα υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου. Στις 12 Ιουνίου 2024 το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και έκανε λόγο για σοβαρές ενδείξεις σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ πατέρα και κόρης. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε έρευνα, με καταθέσεις, ελέγχους και συλλογή στοιχείων από την Αστυνομία.
Τον Μάιο του 2025 ασκήθηκαν κατηγορίες και η υπόθεση πέρασε στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Μετά τις απολογίες, η 31χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικά μέτρα, ενώ ο 55χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Η εισαγγελική πρόταση ζητά να παραμείνει στη φυλακή μέχρι τη δίκη, με ανώτατο όριο τον Νοέμβριο του 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, μεγάλο μέρος των περιστατικών φέρεται να συνέβη μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν, σε συνθήκες απομόνωσης. Η κοινωνική έρευνα κάνει λόγο για εξάρτηση από ουσίες, ελεγκτική συμπεριφορά και περιστατικά βίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι η 31χρονη έμεινε έγκυος και γέννησε ένα κορίτσι στις 28 Οκτωβρίου 2022. Όπως αναφέρεται, δεν υπήρξε ιατρική παρακολούθηση ούτε κατά την εγκυμοσύνη ούτε κατά τον τοκετό, ο οποίος φέρεται να έγινε αιφνιδιαστικά μέσα στο σπίτι, με τον 55χρονο παρόντα.
Οι Αρχές θεωρούν ότι η επιλογή αυτή δείχνει προσπάθεια να μείνει κρυφή η πραγματική σχέση μεταξύ των δύο. Το παιδί είναι σήμερα τριών ετών, ενώ στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε δεύτερο παιδί.
Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση παίζει εργαστηριακή εξέταση DNA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιθανότητα ο 55χρονος να είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού αγγίζει το 99,999%, στοιχείο που η εισαγγελική αρχή χαρακτηρίζει κρίσιμο.
Η 31χρονη αρνείται την κατηγορία της αιμομιξίας, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά από την εφηβεία της χωρίς τη θέλησή της, εκμεταλλευόμενος τη θέση εξουσίας και την απομόνωσή της. Ωστόσο, η εισαγγελική εκτίμηση σημειώνει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονται από άλλα ανεξάρτητα στοιχεία.
Από την πλευρά του, ο 55χρονος αρνείται τις κατηγορίες, παραδεχόμενος μόνο ότι υπήρξε σεξουαλική σχέση για περίπου έναν μήνα το 2021–2022. Και αυτή η εκδοχή, όμως, δεν γίνεται δεκτή, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.
Η εισαγγελική πρόταση αναγνωρίζει ότι μεγάλο μέρος των πράξεων έχει παραγραφεί λόγω παλαιότητας. Για τον λόγο αυτό, η δίκη προτείνεται να αφορά μόνο το χρονικό διάστημα που μπορεί ακόμη να εξεταστεί ποινικά: από τα τέλη του 2020 έως τις αρχές του 2022.
Τελικό αίτημα της εισαγγελικής αρχής είναι να οδηγηθούν και οι δύο κατηγορούμενοι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ενώ παράλληλα να συνεχιστεί η κράτηση του 55χρονου, λόγω κινδύνου επανάληψης παρόμοιων πράξεων και για να διασφαλιστεί ότι θα εμφανιστεί στο δικαστήριο.
Πίσω από τις ημερομηνίες και τα έγγραφα, οι Αρχές περιγράφουν μια υπόθεση που δείχνει πώς η σιωπή, η απομόνωση και η εξάρτηση μπορούν να κρύβουν για χρόνια καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να είχαν αποκαλυφθεί και σταματήσει πολύ νωρίτερα.
πηγή: dimokratiki
πηγή: dimokratiki
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα