ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Ρόδος: Συνέλαβαν τον 55χρονο που είχε καταγγείλει για αιμομιξία η 31χρονη κόρη του
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Καταγγελία αιμομιξία Πατέρας Σύλληψη

Ρόδος: Συνέλαβαν τον 55χρονο που είχε καταγγείλει για αιμομιξία η 31χρονη κόρη του

Η 31χρονη στην κατάθεσή της περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από τα 16 της στο σπίτι της γιαγιάς της

Ρόδος: Συνέλαβαν τον 55χρονο που είχε καταγγείλει για αιμομιξία η 31χρονη κόρη του
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 55χρονου για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα μετά από καταγγελία της 31χρονης κόρης του για σεξουαλική βία εκ μέρους της καθώς υποστήριξε ότι ένα από τα παιδιά της είναι βιολογικό τέκνο του, προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο την Πέμπτη.

Η αφετηρία της ποινικής διερεύνησης ήταν η αναφορά κοινωνικής υπηρεσίας που εντόπισε ενδείξεις σοβαρής κακοποίησης της 31χρονης. Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων να συντάσσει δικογραφίας με καταγγελλόμενες πράξεις βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αιμομιξίας, κατάχρησης ανηλίκου από οικείο και ενδοοικογενειακής βίας.

Η κατάθεση της 31χρονης ενώπιον των αρχών

Η 31χρονη στην κατάθεσή της παρουσία ψυχολόγου, περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από την ηλικία των 16 ετών. Σύμφωνα με την ίδια τα περιστατικά συνέβαιναν εντός της οικίας όπου διέμενε με τη γιαγιά της, μετά τον χωρισμό των γονιών της.

Η 31χρονη φέρεται να είπε, επίσης, ότι ο πατέρας της την απειλούσε για τη ζωή της προκειμένου να μην αποκαλύψει όσα της έκανε κάνοντας λόγος για σχεδόν καθημερινή κακοποίηση και επεισόδια βίας.

Στην ίδια κατάθεση επεσήμανε ότι ο 55χρονος ήταν για χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη, προσθέτοντας ότι τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και επιχείρησε οριστικά να απομακρυνθεί. Η 31χρονη εξήγησε πως δεν αντιλήφθηκε αρχικά την πιθανότητα αιμομιξίας για το παιδί αυτό, καθώς εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα.

Το εργαστηριακό εύρημα που καθόρισε τις εξελίξεις

Με εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία DNA από τον 55χρονο και την ανήλικη 3 ετών.Η εξειδικευμένη ανάλυση ανέδειξε συμβατότητα 99,9%, ποσοστό που στη γενετική ταυτοποίηση ισοδυναμεί με συντριπτική ένδειξη βιολογικής πατρότητας. Παράλληλα, δοκιμή στο πρώτο παιδί της 31χρονης απέκλεισε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο.

Για τον Ανακριτή το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο μεγάλης βαρύτητας που συνεκτιμάται με τις καταθέσεις.

Η υπερασπιστική εκδοχή του 55χρονου

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Κλείσιμο
Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας

Το παρελθόν στις ερωτικές ταινίες κόστισε τον τίτλο της δυνατότερης γυναίκας στην Αμερικανίδα που... ξέχασε να πει ότι γεννήθηκε άνδρας

Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης