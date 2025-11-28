Ρόδος: Συνέλαβαν τον 55χρονο που είχε καταγγείλει για αιμομιξία η 31χρονη κόρη του

Η 31χρονη στην κατάθεσή της περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από τα 16 της στο σπίτι της γιαγιάς της