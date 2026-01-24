Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στο Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ναρκωτικά Συλλήψεις Αστυνομία

Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 6,8 κιλά κάνναβης και 500 γραμμάρια κοκαΐνης - Δείτε φωτογραφίες

Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στο Ηράκλειο
Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 31 και 27 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Ηράκλειο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα της Παρασκευής οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο σε σπίτι που έκρυβαν τα ναρκωτικά σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Αφού παρέλαβαν δύο συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, κατευθύνθηκαν στην οικία του 27χρονου.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια τους και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 6.815 γραμμάρια κάνναβης, 504,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πέντε ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ και τέσσερα κινητά τηλέφωνα ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ξεκίνησε την Παρασκευή και ολοκληρώθηκε το Σάββατο. Σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, με τη συνδρομή υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου, καθώς και του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης