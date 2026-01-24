Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εγνατία Οδό, δείτε βίντεο
Το φορτηγό μετέφερε πλαστικά και η φωτιά ξέσπασε όταν βρισκόταν, στο 100ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μικρό Περιστέρι
Στις φλόγες τυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) ένα φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η φωτιά ξέσπασε όταν βρισκόταν, στο 100ο χιλιόμετρο, κοντά στο Μικρό Περιστέρι.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ χρειάστηκε να κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας και η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μέσω της παλαιάς εθνικής.
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το φορτηγό μετέφερε πλαστικά.
