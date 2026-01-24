Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του 80χρονος στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρός Ηλικιωμένος Εύβοια

Το σπίτι του ηλικιωμένου βρίσκεται στις Ροβιές στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/1), καθώς ένας 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το σπίτι του ηλικιωμένου βρίσκεται στις Ροβιές στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

