Θρήνος για τον 25χρονο μοτοσικλετιστή Σπύρο Παπακωνσταντινόπουλο που σκοτώθηκε μετά από τροχαίο με νταλίκα στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Θρήνος για τον 25χρονο μοτοσικλετιστή Σπύρο Παπακωνσταντινόπουλο που σκοτώθηκε μετά από τροχαίο με νταλίκα στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου λίγο αργότερα κατέληξε

Θρήνος για τον 25χρονο μοτοσικλετιστή Σπύρο Παπακωνσταντινόπουλο που σκοτώθηκε μετά από τροχαίο με νταλίκα στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, δείτε βίντεο
Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου (24/1) στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν μία νταλίκα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μία μοτοσικλέτα τραυματίζοντας θανάσιμα τον αναβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, Σπύρος Παπακωσταντινόπουλος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ήταν κάτοικος Ναυπάκτου και εργαζόταν στην εστίαση, ενώ έχει συγγενείς στην Πάτρα.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας.
