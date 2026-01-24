Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Θρήνος για τον 25χρονο μοτοσικλετιστή Σπύρο Παπακωνσταντινόπουλο που σκοτώθηκε μετά από τροχαίο με νταλίκα στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου λίγο αργότερα κατέληξε
Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου (24/1) στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν μία νταλίκα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με μία μοτοσικλέτα τραυματίζοντας θανάσιμα τον αναβάτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, Σπύρος Παπακωσταντινόπουλος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ήταν κάτοικος Ναυπάκτου και εργαζόταν στην εστίαση, ενώ έχει συγγενείς στην Πάτρα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας.
