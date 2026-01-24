Αλεπού κάνει βόλτες σε κεντρικό δρόμο στο Κολωνάκι, δείτε βίντεο
Αλεπού Κολωνάκι Δρόμος

Αλεπού κάνει βόλτες σε κεντρικό δρόμο στο Κολωνάκι, δείτε βίντεο

Η αλεπού φαίνεται ταραγμένη από τα φώτα των αυτοκινήτων, να περνάει ανάμεσα από κάγκελα και να διασχίζει γρήγορα τον δρόμο, ενώ το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο

Αλεπού κάνει βόλτες σε κεντρικό δρόμο στο Κολωνάκι, δείτε βίντεο
Έκπληκτοι έμειναν όσοι επέλεξαν να βγούνε το βράδυ της Παρασκευής στο Κολωνάκι, καθώς στην Πατριάρχου Ιωακείμ εμφανίστηκε μία αλεπού.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Tik Tok η αλεπού φαίνεται ταραγμένη από τα φώτα των αυτοκινήτων, να περνάει ανάμεσα από κάγκελα και να διασχίζει γρήγορα τον δρόμο, ενώ το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο.

@maria_ourailidi

Δεν είναι ai το ορκίζομαι !!! #fox #kolonaki #fy #dontdothis #nightout

♬ do dis do dat - ︎︎bru†
Στη συνέχεια το ζώο συνεχίζει την πορεία του και εξαφανίζεται.

Σε άλλο βίντεο αποτυπώνεται η αλεπού να κινείται ανενόχλητη ανάμεσα στα ακριβά καταστήματα και τα πολυσύχναστα στέκια της περιοχής. Το άγριο ζώο εθεάθη να κάνει τη «βόλτα» του από το μπαρ-εστιατόριο Λυκοβρύση έως το Da Capo, προκαλώντας έκπληξη σε περαστικούς και θαμώνες.

Αλεπού κάνει βόλτες σε κεντρικό δρόμο στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με ειδικούς, η πείνα και η αναζήτηση τροφής ωθούν ολοένα και συχνότερα άγρια ζώα να κατεβαίνουν στην καρδιά του αστικού ιστού, αναζητώντας επιβίωση μέσα στην πόλη. Κι έτσι το συμπαθές τετράποδο κατέληξε να σουλατσάρει στην πιο ακριβή συνοικία της Αθήνας.
