Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ιωάννα Τούνη: Σήμερα θα προβληθεί το βίντεο στο δικαστήριο, είμαι έτοιμη αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια
Ιωάννα Τούνη: Σήμερα θα προβληθεί το βίντεο στο δικαστήριο, είμαι έτοιμη αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια
Η δίκη για την υπόθεση revenge porn θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί με ανοιχτές τις πόρτες
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη. Μέσα στη δικαστική αίθουσα θα προβληθεί το βίντεο κεκλεισμένων των θυρών. Στη συνέχεια αναμένεται να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων.
«Σήμερα θα προβληθεί το βίντεο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια, είμαι έτοιμη να το κάνω», είπε στους δημοσιογράφος η Ιωάννα Τούνη μόλις έφτασε στα δικαστήρια.
«Έχουν περάσει επτά χρόνια μέχρι σήμερα και αυτοί οι άνθρωποι δεν με έχουν πλησιάσει ποτέ να μου πουν μία συγγνώμη, είναι αμετανόητοι, νιώθω ότι θα το ξαναέκαναν αύριο με μεγάλη χαρά σε κάποια άλλη γυναίκα», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση.
«Είμαι έτοιμη να μπω στο δικαστήριο, το περιμένω πολύ καιρό», σημείωσε και εξέφρασε την επιθυμία της να βγει σύντομα η απόφαση της Δικαιοσύνης.
«Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για εμένα, βρίσκομαι για κάθε γυναίκα η οποία μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο. Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς γιατί δεν ζητάω τίποτα οικονομικό. Θέλω να λάμψει η αλήθεια», συμπλήρωσε.
Η influencer και επιχειρηματίας εξήγησε ότι σήμερα καταθέτουν στο δικαστήριο οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισής μου και μάρτυρες της άλλης πλευράς. «Δεν το περίμενα ότι είναι τόσο ψυχοφθόρο αυτό».
«Είναι πάρα πολύ άσχημο το να είσαι θύμα και να πρέπει να αποδείξεις τα αυτονόητα. Υπάρχει βίντεο, όποιος τολμήσει να το αμφισβητήσει αυτό θα έχει να κάνει με τον Άρειο Πάγο», τόνισε.
«Σήμερα θα προβληθεί το βίντεο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια, είμαι έτοιμη να το κάνω», είπε στους δημοσιογράφος η Ιωάννα Τούνη μόλις έφτασε στα δικαστήρια.
«Έχουν περάσει επτά χρόνια μέχρι σήμερα και αυτοί οι άνθρωποι δεν με έχουν πλησιάσει ποτέ να μου πουν μία συγγνώμη, είναι αμετανόητοι, νιώθω ότι θα το ξαναέκαναν αύριο με μεγάλη χαρά σε κάποια άλλη γυναίκα», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση.
«Είμαι έτοιμη να μπω στο δικαστήριο, το περιμένω πολύ καιρό», σημείωσε και εξέφρασε την επιθυμία της να βγει σύντομα η απόφαση της Δικαιοσύνης.
«Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για εμένα, βρίσκομαι για κάθε γυναίκα η οποία μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο. Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς γιατί δεν ζητάω τίποτα οικονομικό. Θέλω να λάμψει η αλήθεια», συμπλήρωσε.
Η influencer και επιχειρηματίας εξήγησε ότι σήμερα καταθέτουν στο δικαστήριο οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισής μου και μάρτυρες της άλλης πλευράς. «Δεν το περίμενα ότι είναι τόσο ψυχοφθόρο αυτό».
«Είναι πάρα πολύ άσχημο το να είσαι θύμα και να πρέπει να αποδείξεις τα αυτονόητα. Υπάρχει βίντεο, όποιος τολμήσει να το αμφισβητήσει αυτό θα έχει να κάνει με τον Άρειο Πάγο», τόνισε.
Δημητρακόπουλος: Το κρισιμότερο στάδιο είναι η προβολή του βίντεο«Σήμερα είναι σε εξέλιξη η αποδεικτική διαδικασία. Θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι μάρτυρες γιατί έχουν κληθεί από τον εισαγγελέα», είπε ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος ο οποίος εξήγησε ότι πρόκειται για μάρτυρες κατηγορητηρίου.
«Για εμάς το κρισιμότερο στάδιο είναι αυτό κατά το οποίο θα προβληθεί το βίντεο και γι’ αυτό τον λόγο ζητήσαμε να είναι κεκλεισμένων των θυρών η δίκη. Πιστεύω ότι όταν το δικαστήριο δει και αξιολογήσει αυτό το βίντεο, θα δημιουργηθεί δικαστική πεποίθηση», σημείωσε και είπε στη συνέχεια ότι «δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος συνευρίσκεται ερωτικά με την κ. Τούνη τουλάχιστον δύο φορές να γυρνάει προς τον άνθρωπο που μαγνητοσκοπεί την ερωτική συνεύρεση. Αν ήταν κάποιος άγνωστος είναι ότι θα τον έπιανε τρόμος».
«Αυτή η παράνομη καταγραφή της κ. Τούνη έχει δύο πρωταγωνιστές, τον ερωτικό της σύντροφο και αυτόν που κατέγραψε», σημείωσε στη συνέχεια.
«Οι απειλές δεν έχουν σταματήσεις, τον έχω μπλοκάρει και δεν βλέπω του μηνύματά του», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος για τα απειλητικά μηνύματα που είχε δηλώσει ότι λάμβανε. Σημείωσε επίσης ότι σε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό έγκλημα, έχει βρεθεί το άτομο που στέλνει τα μηνύματα και σημείωσε ότι πρόκειται για έναν αλλοδαπό. «Προσπαθούμε να βρούμε τις σχέσεις με τους κατηγορούμενους και με ποιους συνομιλεί».
«Αυτή η παράνομη καταγραφή της κ. Τούνη έχει δύο πρωταγωνιστές, τον ερωτικό της σύντροφο και αυτόν που κατέγραψε», σημείωσε στη συνέχεια.
«Οι απειλές δεν έχουν σταματήσεις, τον έχω μπλοκάρει και δεν βλέπω του μηνύματά του», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος για τα απειλητικά μηνύματα που είχε δηλώσει ότι λάμβανε. Σημείωσε επίσης ότι σε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό έγκλημα, έχει βρεθεί το άτομο που στέλνει τα μηνύματα και σημείωσε ότι πρόκειται για έναν αλλοδαπό. «Προσπαθούμε να βρούμε τις σχέσεις με τους κατηγορούμενους και με ποιους συνομιλεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα