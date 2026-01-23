Ιωάννα Τούνη: Σήμερα θα προβληθεί το βίντεο στο δικαστήριο, είμαι έτοιμη αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια

«Για εμάς το κρισιμότερο στάδιο είναι αυτό κατά το οποίο θα προβληθεί το βίντεο και γι’ αυτό τον λόγο ζητήσαμε να είναι κεκλεισμένων των θυρών η δίκη. Πιστεύω ότι όταν το δικαστήριο δει και αξιολογήσει αυτό το βίντεο, θα δημιουργηθεί δικαστική πεποίθηση», σημείωσε και είπε στη συνέχεια ότι «δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος συνευρίσκεται ερωτικά με την κ. Τούνη τουλάχιστον δύο φορές να γυρνάει προς τον άνθρωπο που μαγνητοσκοπεί την ερωτική συνεύρεση. Αν ήταν κάποιος άγνωστος είναι ότι θα τον έπιανε τρόμος».«Αυτή η παράνομη καταγραφή της κ. Τούνη έχει δύο πρωταγωνιστές, τον ερωτικό της σύντροφο και αυτόν που κατέγραψε», σημείωσε στη συνέχεια.«Οι απειλές δεν έχουν σταματήσεις, τον έχω μπλοκάρει και δεν βλέπω του μηνύματά του», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος για τα απειλητικά μηνύματα που είχε δηλώσει ότι λάμβανε. Σημείωσε επίσης ότι σε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό έγκλημα, έχει βρεθεί το άτομο που στέλνει τα μηνύματα και σημείωσε ότι πρόκειται για έναν αλλοδαπό. «Προσπαθούμε να βρούμε τις σχέσεις με τους κατηγορούμενους και με ποιους συνομιλεί».