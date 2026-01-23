Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
ΣΤΑΣΥ: Ξεκινούν σήμερα (23/1) οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις
ΣΤΑΣΥ: Ξεκινούν σήμερα (23/1) οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις
Γενικά προσόντα πρόσληψης, τι πρέπει να γνωρίζετε
Ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μόνιμες προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ, με έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω θέσεων που απευθύνονται αποκλειστικά σε υποψηφίους ΑμεΑ.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. προχωρά σε στοχευμένη προκήρυξη, ενισχύοντας τη λειτουργία της με προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Ο/Η επιλεγείς/είσα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τροχαίου υλικού.
Ειδικότερα:
-Ελέγχει την τήρηση τεχνικών προδιαγραφών σε υλικά και εξοπλισμό
-Διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας
-Συμμετέχει στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, οδηγιών και αναλύσεων
-Συνεργάζεται με οργανωτικές μονάδες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας συντήρησης
-Συμβάλλει στη σύνταξη αιτημάτων προμηθειών και τεχνικών προδιαγραφών
-Παρακολουθεί δείκτες αξιοπιστίας, αναλύει βλάβες και εισηγείται λύσεις
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. προχωρά σε στοχευμένη προκήρυξη, ενισχύοντας τη λειτουργία της με προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Μόνιμες προσλήψεις ΣΤΑΣΥ για ΑμεΑ, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχήςΟι θέσεις καλύπτονται αποκλειστικά από υποψηφίους με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, στους πίνακες κατάταξης προτάσσονται όσοι διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας αορίστου διάρκειας.
Οι ειδικότητες που ζητά η ΣΤΑΣΥ-ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγος Μηχανικός (Κωδ. Θέσης 201)
Ο/Η επιλεγείς/είσα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τροχαίου υλικού.
Ειδικότερα:
-Ελέγχει την τήρηση τεχνικών προδιαγραφών σε υλικά και εξοπλισμό
-Διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας
-Συμμετέχει στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, οδηγιών και αναλύσεων
-Συνεργάζεται με οργανωτικές μονάδες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας συντήρησης
-Συμβάλλει στη σύνταξη αιτημάτων προμηθειών και τεχνικών προδιαγραφών
-Παρακολουθεί δείκτες αξιοπιστίας, αναλύει βλάβες και εισηγείται λύσεις
-Υποστηρίζει έκτακτες εργασίες συντήρησης και ειδικές τεχνικές καμπάνιες
-ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού – Εκδότες Εισιτηρίων (Κωδ. Θέσης 202)
-Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη
-Ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
-Υποστήριξη βασικών διαδικασιών σε σταθμούς και υπηρεσίες
Κατανομή εμπειρίας:
-2 θέσεις με εμπειρία
-2 θέσεις χωρίς εμπειρία
-
-Να διαθέτουν πιστοποιημένη αναπηρία ≥50%
-Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σπουδών και, όπου προβλέπεται, εμπειρία
-Να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρώνοντας σωστά τους κωδικούς θέσεων και τίτλων
-Να επισυνάψουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην προκήρυξη
Διαβάστε ΕΔΩ την προκήρυξη.
-ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού – Εκδότες Εισιτηρίων (Κωδ. Θέσης 202)
Οι υποψήφιοι ενισχύουν την καθημερινή λειτουργία της ΣΤΑΣΥ, προσφέροντας:
-Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη
-Ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
-Υποστήριξη βασικών διαδικασιών σε σταθμούς και υπηρεσίες
Κατανομή εμπειρίας:
-2 θέσεις με εμπειρία
-2 θέσεις χωρίς εμπειρία
-
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη ΣΤΑΣΥΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
-Να διαθέτουν πιστοποιημένη αναπηρία ≥50%
-Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σπουδών και, όπου προβλέπεται, εμπειρία
-Να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρώνοντας σωστά τους κωδικούς θέσεων και τίτλων
-Να επισυνάψουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην προκήρυξη
Διαβάστε ΕΔΩ την προκήρυξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα