ΣΤΑΣΥ: Ξεκινούν σήμερα (23/1) οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις

Γενικά προσόντα πρόσληψης, τι πρέπει να γνωρίζετε

Ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μόνιμες προσλήψεις στη ΣΤΑΣΥ, με έμφαση στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω θέσεων που απευθύνονται αποκλειστικά σε υποψηφίους ΑμεΑ.

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. προχωρά σε στοχευμένη προκήρυξη, ενισχύοντας τη λειτουργία της με προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Μόνιμες προσλήψεις ΣΤΑΣΥ για ΑμεΑ, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Οι θέσεις καλύπτονται αποκλειστικά από υποψηφίους με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα, στους πίνακες κατάταξης προτάσσονται όσοι διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας αορίστου διάρκειας.

Οι ειδικότητες που ζητά η ΣΤΑΣΥ

-ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγος Μηχανικός (Κωδ. Θέσης 201)

Ο/Η επιλεγείς/είσα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τροχαίου υλικού.

Ειδικότερα:

-Ελέγχει την τήρηση τεχνικών προδιαγραφών σε υλικά και εξοπλισμό
-Διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας
-Συμμετέχει στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, οδηγιών και αναλύσεων
-Συνεργάζεται με οργανωτικές μονάδες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας συντήρησης
-Συμβάλλει στη σύνταξη αιτημάτων προμηθειών και τεχνικών προδιαγραφών
-Παρακολουθεί δείκτες αξιοπιστίας, αναλύει βλάβες και εισηγείται λύσεις
-Υποστηρίζει έκτακτες εργασίες συντήρησης και ειδικές τεχνικές καμπάνιες
-ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού – Εκδότες Εισιτηρίων (Κωδ. Θέσης 202)

Οι υποψήφιοι ενισχύουν την καθημερινή λειτουργία της ΣΤΑΣΥ, προσφέροντας:


-Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη
-Ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
-Υποστήριξη βασικών διαδικασιών σε σταθμούς και υπηρεσίες

Κατανομή εμπειρίας:

-2 θέσεις με εμπειρία
-2 θέσεις χωρίς εμπειρία
-

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη ΣΤΑΣΥ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

-Να διαθέτουν πιστοποιημένη αναπηρία ≥50%
-Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σπουδών και, όπου προβλέπεται, εμπειρία
-Να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρώνοντας σωστά τους κωδικούς θέσεων και τίτλων
-Να επισυνάψουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην προκήρυξη

Διαβάστε ΕΔΩ την προκήρυξη. 





