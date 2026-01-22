Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τέσσερα άτομα μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Τραυματίες

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να απεγκλωβίσει έναν από τους τραυματίες που επέβαιναν στο ΙΧ αυτοκίνητο - Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Στράτος Λούβαρης
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (22/1), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, λίγο πριν την είσοδο για τον Περιφερειακό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 16:30, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.



Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν συνολικά τέσσερις τραυματίες οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να απεγκλωβίσει έναν από τους τραυματίες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Τροχαίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
