Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τέσσερα άτομα μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τέσσερα άτομα μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ, δείτε βίντεο
Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να απεγκλωβίσει έναν από τους τραυματίες που επέβαιναν στο ΙΧ αυτοκίνητο - Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (22/1), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, λίγο πριν την είσοδο για τον Περιφερειακό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 16:30, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν συνολικά τέσσερις τραυματίες οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να απεγκλωβίσει έναν από τους τραυματίες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 16:30, ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν συνολικά τέσσερις τραυματίες οι οποίοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να απεγκλωβίσει έναν από τους τραυματίες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Για τον απεγκλωβισμό επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Τροχαίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΕΙΧ όχημα με χρήση διασωστικής σειράς και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στη Δ.Ε. Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα