Σύλληψη 45χρονου στο Ηράκλειο για κλοπές σε σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κλοπές Αστυνομία

Σύλληψη 45χρονου στο Ηράκλειο για κλοπές σε σπίτια

Ο δράστης την Τετάρτη το βράδυ εισήλθε σε σπίτι, χωρίς να αφαιρέσει κάτι καθώς έγινε αντιληπτός από τους ενοίκους

Σύλληψη 45χρονου στο Ηράκλειο για κλοπές σε σπίτια
Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα στο Ηράκλειο για κλοπή προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για δύο ακόμη περιπτώσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που την Τετάρτη το βράδυ εισήλθε σε σπίτι, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι, καθώς έγινε αντιληπτός από τους ενοίκους και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μέσα σε λίγη ώρα μετά το περιστατικό, αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκε ακόμα πως ο 45χρονος είχε διαπράξει ακόμη δύο κλοπές σε οικίες στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 45χρονος αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα από τα σπίτια στα οποία εισέβαλε. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης