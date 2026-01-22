Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Σύλληψη 45χρονου στο Ηράκλειο για κλοπές σε σπίτια
Ο δράστης την Τετάρτη το βράδυ εισήλθε σε σπίτι, χωρίς να αφαιρέσει κάτι καθώς έγινε αντιληπτός από τους ενοίκους
Στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα στο Ηράκλειο για κλοπή προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για δύο ακόμη περιπτώσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που την Τετάρτη το βράδυ εισήλθε σε σπίτι, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι, καθώς έγινε αντιληπτός από τους ενοίκους και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Μέσα σε λίγη ώρα μετά το περιστατικό, αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκε ακόμα πως ο 45χρονος είχε διαπράξει ακόμη δύο κλοπές σε οικίες στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 45χρονος αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα από τα σπίτια στα οποία εισέβαλε. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
