Μιχαηλίδου: Έρχεται το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Στις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας , με έμφαση στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης , την έναρξη της συμβασιοποίησης δικαιούχων και παροχών στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης και την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα «», αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου , μιλώντας στον ΣΚΑΙ.Κεντρικό σημείο της παρέμβασης της υπουργού αποτέλεσε το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα « Ανακαινίζω–Νοικιάζω », το οποίο χαρακτήρισε πρόγραμμα–σημαία.Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα διευρύνεται και προβλέπει ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιδότηση έως 90%, προκειμένου να βγουν κλειστά σπίτια στην αγορά.Η επιδότηση φτάνει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για σπίτια έως 120 τ.μ. και αφορά ήπια ενεργειακή αναβάθμιση και, κυρίως, παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και άλλα.Επίσης, η υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα, σημειώνοντας ότι «είναι το τρίτο πολύ μεγάλο πρόγραμμα – μετά το «» και το «» – και είμαι αισιόδοξη ότι θα πετύχει, καθώς αναμένεται να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».Αναφερόμενη στο πρόγραμμα της, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι έχουν εγκριθεί 2.500 δικαιούχοι και 85 πάροχοι και ότι σήμερα ξεκινά η διαδικασία της συμβασιοποίησης, προκειμένου εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο σπίτι του παιδιού μαζί με την οικογένειά του.Κάθε οικογένεια θα λάβει έως και 800 ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 20 συνεδρίες ανά μήνα. Είναι σημαντικό, όπως τόνισε, «να μη χρειάζεται να πηγαίνει το παιδί στη θεραπεία, αλλά η θεραπεία να έρχεται στο παιδί και στο φυσικό του περιβάλλον».Για το πρόγραμμα της Προσβασιμότητας κατ’ οίκον, η Υπουργός τόνισε ότι η προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2026, επισημαίνοντας ότι το κράτος καλύπτει έως 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις όπως ράμπες, γερανάκια και άλλες προσαρμογές που διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία.Σύμφωνα με τη Μιχαηλίδου, 1.500 άτομα έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή, ενώ περίπου 2.500 άτομα έχουν κάνει αίτηση, χωρίς να έχουν καταθέσει, όμως, τα δικαιολογητικά τους. Η υπουργός κάλεσε αυτά τα άτομα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.Σχετικά με τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα, σημείωσε ότι απομένει πάνω από ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές και ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί νέα και στοχευμένα προγράμματα, από φοροελαφρύνσεις έως πολιτικές στέγασης, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών, ενώ συνεχίζει με ακόμη περισσότερα.

Αναφορικά με τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και τη δημιουργία νέου κόμματος, η Υπουργός χαρακτήρισε την άποψη αυτή «τρομερά αναχρονιστική».



«Το λέω ως γυναίκα, εγώ ντρέπομαι με αυτό που άκουσα. Το λέω ως μητέρα και ως υπουργός Ισότητας: δεν γίνεται, πενήντα χρόνια μετά τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων, να συζητάμε ξανά τέτοιες απόψεις», τόνισε.



Παράλληλα, σημείωσε ότι αν αυτή είναι η πρώτη πολιτική θέση που εκφράζει η κυρία Καρυστιανού, θα κριθεί από τους πολίτες, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει κάποια άλλη πολιτική πρόταση, πέρα από ευχολόγια και γενικότητες περί διαφάνειας.



«Ποιος δεν θέλει τη διαφάνεια;» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «άλλοι μπορεί να θέλουν λαϊκά δικαστήρια. Εμείς πιστεύουμε στα κανονικά δικαστήρια και στη θεσμική Δικαιοσύνη».