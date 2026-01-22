Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Τροποποίηση δρομολογίων του τραμ λόγω έργων την Παρασκευή 23/1
Τροποποίηση δρομολογίων του τραμ λόγω έργων την Παρασκευή 23/1
Ποιες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται
Τροποποιούνται τα δρομολόγια του τραμ την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την ολοκλήρωση των έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Σύμφωνα με την ΣΤΑ.ΣΥ., από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 15:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη – Σύνταγμα τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φιξ και θα διεξάγονται στο τμήμα “Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη”
Κατά το χρονικό διάστημα αυτό δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις Λ. Βουλιαγμένης, Ζάππειο και Σύνταγμα.
