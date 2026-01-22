Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Θεσσαλονίκη: Παγίδευσαν 48χρονο με πρόσχημα αγοραπωλησίας μοτοσυκλέτας και τον λήστεψαν με απειλή όπλου
Θεσσαλονίκη: Παγίδευσαν 48χρονο με πρόσχημα αγοραπωλησίας μοτοσυκλέτας και τον λήστεψαν με απειλή όπλου
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 38, 42, 46 και 49 ετών
Στην εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής, ληστείας και εκβίασης σε βάρος ενός 48χρονου, με πρόσχημα την ολοκλήρωση αγοραπωλησίας μοτοσικλέτας, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 38, 42, 46 και 49 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.
Το συμβάν σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο 42χρονος επικοινώνησε με τον παθόντα και κανονίστηκε συνάντηση στην περιοχή της Νικόπολης Θεσσαλονίκης, με πρόσχημα την ολοκλήρωση αγοραπωλησίας μοτοσικλέτας. Εκεί, ο 48χρονος συναντήθηκε με τον 38χρονο, ο οποίος στη συνέχεια τον οδήγησε σε περιοχή του Ευόσμου.
Στο σημείο κατέφθασαν και οι υπόλοιποι δράστες, με τον 49χρονο να δεσμεύει τον παθόντα με χειροπέδες. Ακολούθως, τον μετέφεραν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, όπου του αφαίρεσαν έναν φορητό υπολογιστή, ένα ρολόι χειρός, προσωπικό έγγραφο και το κινητό του τηλέφωνο.
Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να απαίτησαν από τον 48χρονο να τους αποκαλύψει τους κωδικούς των ηλεκτρονικών τραπεζικών εφαρμογών του, ενώ ένας εκ των δραστών πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι, προκειμένου να τον εκφοβίσει.
Στη συνέχεια, τον απελευθέρωσαν, απαιτώντας να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ αργότερα την ίδια ημέρα.
Για την υπόθεση έχει σχηματισθεί δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών, ηλικίας 38, 42, 46 και 49 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.
Το συμβάν σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο 42χρονος επικοινώνησε με τον παθόντα και κανονίστηκε συνάντηση στην περιοχή της Νικόπολης Θεσσαλονίκης, με πρόσχημα την ολοκλήρωση αγοραπωλησίας μοτοσικλέτας. Εκεί, ο 48χρονος συναντήθηκε με τον 38χρονο, ο οποίος στη συνέχεια τον οδήγησε σε περιοχή του Ευόσμου.
Στο σημείο κατέφθασαν και οι υπόλοιποι δράστες, με τον 49χρονο να δεσμεύει τον παθόντα με χειροπέδες. Ακολούθως, τον μετέφεραν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, όπου του αφαίρεσαν έναν φορητό υπολογιστή, ένα ρολόι χειρός, προσωπικό έγγραφο και το κινητό του τηλέφωνο.
Παράλληλα, οι δράστες φέρονται να απαίτησαν από τον 48χρονο να τους αποκαλύψει τους κωδικούς των ηλεκτρονικών τραπεζικών εφαρμογών του, ενώ ένας εκ των δραστών πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι, προκειμένου να τον εκφοβίσει.
Στη συνέχεια, τον απελευθέρωσαν, απαιτώντας να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ αργότερα την ίδια ημέρα.
Για την υπόθεση έχει σχηματισθεί δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα