Βίντεο από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στον δρόμο, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει στο λιμάνι
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Ρόδος Άνεμοι Λιμάνι

Βίντεο από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στον δρόμο, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει στο λιμάνι

Ζημιές υπέστησαν και αλιευτικά σκάφη στο λιμάνι, καθώς συγκρούονταν μεταξύ τους λόγω των ισχυρών

Βίντεο από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στον δρόμο, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει στο λιμάνι
Εικόνες έντονης κακοκαιρίας καταγράφονται στο λιμάνι της Ρόδου, όπου ο ισχυρός κυματισμός είχε ως αποτέλεσμα η θάλασσα να «βγει» στον παραλιακό δρόμο, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία και τις μετακινήσεις.



Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πραγματοποιήθηκε και ο κατάπλους πλοίου της εταιρείας SAOS, το οποίο χρειάστηκε να δώσει πραγματική «μάχη» με τους θυελλώδεις ανέμους και την αγριεμένη θάλασσα, προκειμένου να καταφέρει να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.



Όπως αποτυπώνεται στα βίντεο του rodoslivenews24.gr, οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων ήταν σημαντικές και για τα αλιευτικά σκάφη. Τα σκάφη υπέστησαν ζημιές, καθώς συγκρούονταν μεταξύ τους λόγω των ισχυρών ριπών και του έντονου κυματισμού.

Κλείσιμο


Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα για σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 έως 10 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 19 βαθμών Κελσίου, ενώ στα βόρεια τμήματα των Δωδεκανήσων οι μέγιστες τιμές θα είναι κατά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης