Βίντεο από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στον δρόμο, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει στο λιμάνι
Ζημιές υπέστησαν και αλιευτικά σκάφη στο λιμάνι, καθώς συγκρούονταν μεταξύ τους λόγω των ισχυρών
Εικόνες έντονης κακοκαιρίας καταγράφονται στο λιμάνι της Ρόδου, όπου ο ισχυρός κυματισμός είχε ως αποτέλεσμα η θάλασσα να «βγει» στον παραλιακό δρόμο, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία και τις μετακινήσεις.
Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πραγματοποιήθηκε και ο κατάπλους πλοίου της εταιρείας SAOS, το οποίο χρειάστηκε να δώσει πραγματική «μάχη» με τους θυελλώδεις ανέμους και την αγριεμένη θάλασσα, προκειμένου να καταφέρει να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.
Όπως αποτυπώνεται στα βίντεο του rodoslivenews24.gr, οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων ήταν σημαντικές και για τα αλιευτικά σκάφη. Τα σκάφη υπέστησαν ζημιές, καθώς συγκρούονταν μεταξύ τους λόγω των ισχυρών ριπών και του έντονου κυματισμού.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα για σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 8 έως 10 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 11 και 19 βαθμών Κελσίου, ενώ στα βόρεια τμήματα των Δωδεκανήσων οι μέγιστες τιμές θα είναι κατά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες.
