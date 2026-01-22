Στην Αττική στρέφονται οι έρευνες για τον δολοφόνο του ξενοδόχου από τη Ρόδο, πού εστιάζουν οι έρευνες

Ο Ουκρανός δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές αρχές - Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας συνολικά το αποδεικτικό υλικό που είχαν συλλέξει, κατάφεραν να ξεδιπλώσουν πλήρως την υπόθεση

λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν επικεντρωθεί πλέον οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό του 49χρονου Ουκρανού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως ο άνθρωπος που φέρεται να σκότωσε τον 64χρονο Κωνσταντίνο Τσιαντή. Το θύμα είχε εντοπιστεί τον περασμένο Μάιο νεκρό, καταπλακωμένο από το δίκυκλο μοτοποδήλατό του, στην περιοχή «Πασαούτια» κοντά στην Παστίδα στη



Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», ο Ουκρανός δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε υποθέσεις που αφορούσαν τη διευκόλυνση παράνομης διακίνησης παράνομων μεταναστών, αλλά και σε περιστατικά απάτης. Η σύνδεσή του με την υπόθεση της «εξαφάνισης» και του θανάτου του 64χρονου προέκυψε ύστερα από μακρά και εξονυχιστική έρευνα που διενεργήθηκε από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.



αποδεικτικό υλικό που είχαν συλλέξει, κατάφεραν να ξεδιπλώσουν πλήρως την υπόθεση, φωτίζοντας τα κρίσιμα σημεία και δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν προκύψει από την αρχή της διερεύνησης.



Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα κλειδιά του μοτοποδηλάτου του 64χρονου, τα οποία βρέθηκαν δίπλα στο σώμα του, καθώς και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το κίνητρο της ανθρωποκτονίας αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές που φαίνεται να υπήρχαν μεταξύ θύτη και θύματος.



Η ογκώδης δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχει ήδη διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές και βρίσκεται υπό μελέτη, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.



ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 49χρονου Ουκρανού.



Το «μοιραίο» μήνυμα και η παρατηρητικότητα της συζύγου Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2025. Στις 14:19, η Λευκορωσίδα σύζυγος του Τσιάντη λαμβάνει ένα μήνυμα: «Χρόνια πολλά, καλό μήνα, είμαι με παρέα στη Λίνδο, τα λέμε το απόγευμα».



Η γυναίκα αμέσως υποψιάστηκε το κακό. Ο σύζυγός της δεν χρησιμοποιούσε ποτέ σημεία στίξης στα μηνύματά του, ούτε είχε γνωστούς στη Λίνδο και δυο ημέρες αργότερα δήλωσε την εξαφάνιση του στην αστυνομία. Όταν οι Αρχές πήγαν στο σπίτι του ξενοδόχου το βρήκαν άδειο ενώ οι κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στην είσοδο δεν ήταν ενεργοποιημένες.



Κλείσιμο Το χρονικό της δίωξης και οι διαρρήξεις Ο Τσιάντης είχε «φωτογραφήσει» τον δολοφόνο του πριν πεθάνει. Τον Απρίλιο του 2025, είχε καταγγείλει στην ΕΛ.ΑΣ. δύο διαρρήξεις στο σπίτι του, από όπου κλάπηκαν 20.000 ευρώ, κυνηγετικά όπλα και ένας χρυσός στύλος αξίας 7.500 ευρώ. Ο ξενοδόχος είχε κατονομάσει δύο Ουκρανούς ως δράστες, ένας εκ των οποίων ήταν ο Ουκρανός, ο οποίος είχε ήδη βεβαρημένο παρελθόν με απάτες και παράνομη μεταφορά μεταναστών.



Η σκηνοθεσία του «ατυχήματος» Σύμφωνα με τις αρχές, το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ της 1ης Μαΐου. Η τελευταία συνάντηση του θύματος με τον δράστη έγινε σε κατάστημα στην Παστίδα.



Ο Τσιάντης δεν κατανάλωσε αλκοόλ, γεγονός που καταρρίπτει το σενάριο του «μεθυσμένου οδηγού».



Η πτώση στον γκρεμό υπολογίζεται πως έγινε στις 23:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας με τον δράστη να ρίχνει τον ξενοδόχο μαζί με τη μοτοσικλέτα του στο κενό έξω από την Παστίδα για να φανεί ως ατύχημα.



Ο 49χρονος Ουκρανός μετά από πολυήμερες έρευνες της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι έφυγε από το σημείο με ταξί, με τον οδηγό να τον αναγνωρίζει αργότερα στις καταθέσεις. Για να καλύψει τα ίχνη του πραγματοποιεί και μια «στημένη» κλήση στις 7 Μαΐου από το τηλέφωνο μιας γυναίκας όπου ανώνυμα ο Ουκρανός υπέδειξε το σημείο της μοτοσικλέτας, σε μια προσπάθεια να «κλείσει» η υπόθεση ως τροχαίο.



Το κίνητρο όπως στις περισσότερες ανθρωποκτονίες δεν είναι άλλο από το χρήμα.



Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο δράστης μαζί με το θύμα βρισκόταν σε μια διαρκή αντιπαράθεση τους τελευταίους μήνες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ο 64χρονος με το ξενοδοχείο που είχε στην κατοχή του στην Κρεμαστή.



Ο Ουκρανός φέρεται να επεδίωκε τη σύνταξη ενός ψευδούς εγγράφου, το οποίο θα του επέτρεπε να ιδιοποιηθεί την περιουσία του 64χρονου μετά τον θάνατό του.



Όταν ο κλοιός άρχισε να κλείνει όλο και περισσότερο γύρω από τον Ουκρανό, ο 49χρονος κλήθηκε στην αστυνομία και πριν εμφανιστεί στις Αρχές φρόντισε να αλλάξει την τηλεφωνική του συσκευή θέλοντας έτσι να κρύψει κομβικής σημασίας στοιχεία για την υπόθεση.



Ο Ουκρανός βλέποντας πως πλέον η αστυνομία είναι ένα βήμα πριν τη σύλληψή του στις 13 Νοεμβρίου 2025, έφυγε από τη Ρόδο με πλοίο, και δεν επέστρεψε ποτέ. Οι Αρχές τον αναζητούν, όμως θεωρείται εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός του δολοφόνου που κυκλοφορεί ελεύθερος.



