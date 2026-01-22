Άνω Γλυφάδα: Γεμάτοι λάσπες και πέτρες οι δρόμοι - «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χάος» λένε κάτοικοι

Γεμάτοι λάσπες και πέτρες παραμένουν οι δρόμοι στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας στην οποία έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα το βράδυ της Τετάρτης.





Κλείσιμο

Κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να μετρήσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί κυρίως αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.«Μένω εδώ κάτω στου Μετσόβου, τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί. Τα νερά έτρεχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε. Τώρα το πρωί σήμερα προσπαθούμε να ξεθάψουμε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες και να ανοίξουμε τους δρόμους, μπας και μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά στο σχολείο» λέει ο κάτοικος της περιοχής, Δημήτρης Μιχαλής.Οι κάτοικοι προσπαθούν με φτυάρια, με πρόχειρα εργαλεία, ακόμα και με κουτάλια στα χέρια, να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη.

Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή της Άνω Γλυφάδας



