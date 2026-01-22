Πτώση βράχου στην Τσαγκαράδα, κατολισθήσεις στην Άφησσο από την κακοκαιρία
Πτώση βράχου στην Τσαγκαράδα, κατολισθήσεις στην Άφησσο από την κακοκαιρία

Συνεργεία της Περιφέρειας έχουν ήδη κινητοποιηθεί και αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνση των υλικών

Πτώση βράχου στην Τσαγκαράδα και κατολισθήσεις χωμάτων στην Άφησσο καταγράφηκαν από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Μαγνησία, χωρίς ωστόσο να προκύψουν σοβαρά προβλήματα ή κίνδυνοι για τους πολίτες. Τα φαινόμενα εντοπίστηκαν κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά σημεία του Πηλίου.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Βόλου, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, συνεργεία της Περιφέρειας έχουν ήδη κινητοποιηθεί και αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνση των υλικών, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στα συγκεκριμένα σημεία.

Την ίδια ώρα, ασθενείς χιονοπτώσεις συνεχίστηκαν στα ορεινά του Πηλίου και της Όθρυος, ενώ στα πεδινά επικράτησαν βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το σύνολο του οδικού δικτύου της Μαγνησίας παραμένει ανοιχτό και προσβάσιμο, με τα μηχανήματα της Π.Ε. να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παρεμβάσεις όπου χρειαστεί, όπως καθαρισμούς, διανοίξεις και βελτιώσεις του δρόμου.

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

Παράλληλα, η δημοτική αρχή Βόλου αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν λειτούργησαν το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός», το 1ο Νηπιαγωγείο Πορταριάς «Αθανασάκειο», καθώς και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς – Δράκειας.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανεστάλη η λειτουργία του 1ου Γυμνασίου Πειραματικού Νέας Ιωνίας και του 1ου Λυκείου Πειραματικού Νέας Ιωνίας, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος στην περιοχή. Για τον ίδιο λόγο, δεν θα λειτουργήσει και το 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, συστήνοντας στους πολίτες προσοχή στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεων.

