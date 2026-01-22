Γιώργος Καπετανάκης: Ο καρκίνος πνεύμονα κοστίζει 7.000 ζωές τον χρόνο στην Ελλάδα, xρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο δράσης
Γιώργος Καπετανάκης: Ο καρκίνος πνεύμονα κοστίζει 7.000 ζωές τον χρόνο στην Ελλάδα, xρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο δράσης

Στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr, o πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα του καρκίνου του πνεύμονα και στον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι οι ασθενείς στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου δράσης

Γιώργος Καπετανάκης: Ο καρκίνος πνεύμονα κοστίζει 7.000 ζωές τον χρόνο στην Ελλάδα, xρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο δράσης
Στην ανάγκη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο του πνεύμονα, μια απ’ τις πιο δύσκολες και συχνές μορφές καρκίνου στη χώρα μας, εστίασε ο κ. Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), μιλώντας στο στρογγυλό τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο κ. Καπετανάκης αναφέρθηκε, ειδικότερα, στον ρόλο των ογκολογικών ασθενών. «Από το 2023 που τελείωσε η πανδημία, το μήνυμα που στέλνει πάντα η ΕΛΛΟΚ είναι «ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Στόχος είναι να αναδείξουμε την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης, να απευθυνθούμε στον πολίτη, κατευθείαν, πριν γίνει ασθενής, αλλά και στον ασθενή και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πιο υγιή κοινωνία, εστιάζοντας στη δημόσια υγεία. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μεθοδικά. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος», είπε αρχικά.

