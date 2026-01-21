Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ισόβια σε 49χρονο που λήστεψε και άφησε ανάπηρη μια γυναίκα για 700 ευρώ στη Χανιώτη Χαλκιδικής
Για την ίδια υπόθεση κατηγορήθηκαν επίσης ο ανήλικος τότε γιος του και ο αδελφός του
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε ισόβια έναν 49χρονο, κρίνοντάς τον ένοχο για ληστεία με βαριά σωματική βλάβη σε βάρος 55χρονης επιχειρηματία, που σημειώθηκε τον Ιούλιο 2023 στη Χανιώτη Χαλκιδικής.
Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με την δικογραφία επιτέθηκε σε γυναίκα, με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν εκείνη πήγε να ταΐσει τα αδέσποτα σκυλιά που περιέθαλπε. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας όπλο, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό με κυνηγετική καραμπίνα, ενώ στη συνέχεια χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι και στα πλευρά με το κοντάκι του όπλου, αρπάζοντας την τσάντα με τις εισπράξεις της επιχείρησης.
Ο δράστης διέφυγε με ποσό άνω των 700 ευρώ, αφήνοντας την 55χρονη αιμόφυρτη. Η γυναίκα απευθύνθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και κατόπιν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύτηκε. Η Αστυνομία ταυτοποίησε τον 49χρονο ως φυσικό δράστη.
Για εμπλοκή κατηγορήθηκαν επίσης ο ανήλικος τότε γιος του και ο αδελφός του, που εργάζονταν στην επιχείρηση της παθούσας και γνώριζαν τις κινήσεις της. Η δικογραφία διαχωρίστηκε για τους δύο.
Στην απολογία του, ο 49χρονος αρνήθηκε τη ληστεία, αποδίδοντάς την στον αδελφό του, λέγοντας ότι τον μετέφερε στο σημείο με αυτοκίνητο, ισχυρισμός που ανέτρεψε όσα φέρεται να είχε καταθέσει στον ανακριτή, ομολογώντας την πράξη. Η εισαγγελέας της έδρας χαρακτήρισε την επίθεση «άνανδρη και ποταπή» σε βάρος ανυπεράσπιστης γυναίκας και ζήτησε την καταδίκη του. Το δικαστήριο έκρινε ότι από τη ληστεία επήλθε βαριά σωματική βλάβη και επέβαλε τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.
