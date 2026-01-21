Χειροπέδες σε 26χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στους Αγίους Αναργύρους
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιοι Ανάργυροι Ναρκωτικά Πειραιάς

Χειροπέδες σε 26χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στους Αγίους Αναργύρους

Συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και της Π.Ο.ΔΙ.Ν.

Χειροπέδες σε 26χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στους Αγίους Αναργύρους

Στη σύλληψη ενός 26χρονου από την Αλβανία για ναρκωτικά προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στους Αγίους Αναργύρους, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Μετά την ακινητοποίηση του Ι.Χ. οχήματος που οδηγούσε ο 26χρονος, οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του, δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 9,31 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 225 ευρώ. 

Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστικές συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 1.023,9 γραμμαρίων, μία πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 74,56 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας, επτά πλαστικές συσκευασίες με υπολείμματα κάνναβης, χάρτινο κουτί με πλήθος πλαστικών συσκευασιών, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 2.020 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 20/1 από το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ερευνών, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης