Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Χειροπέδες σε 26χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στους Αγίους Αναργύρους
Χειροπέδες σε 26χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στους Αγίους Αναργύρους
Συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και της Π.Ο.ΔΙ.Ν.
Στη σύλληψη ενός 26χρονου από την Αλβανία για ναρκωτικά προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στους Αγίους Αναργύρους, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.
Μετά την ακινητοποίηση του Ι.Χ. οχήματος που οδηγούσε ο 26χρονος, οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του, δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 9,31 γραμμαρίων, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 225 ευρώ.
Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστικές συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 1.023,9 γραμμαρίων, μία πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 74,56 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας, επτά πλαστικές συσκευασίες με υπολείμματα κάνναβης, χάρτινο κουτί με πλήθος πλαστικών συσκευασιών, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 2.020 ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 20/1 από το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ερευνών, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα