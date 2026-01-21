Στο Cantina Magazine που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, «Μαγειρεύουμε με πρωτεΐνη»

Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:. Μοσχάρι, αρνί και χοιρινό, σε όλες τις εκδοχές. Λευκό κρέας σε γευστικές παραλλαγές. Η νοστιμιά της θάλασσας στο πιάτο. Σε εύκολες και γρήγορες συνταγές. Χορταστικά και πρωτεϊνούχα. Νέες ιδέες για το φαγητό της καρδιάς μαςΤοκυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση, αφιερωμένη στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σύγχρονης διατροφής: την πρωτεΐνη. Μέσα από, εξερευνούμε κάθε πτυχή της προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού από Δευτέρα έως Κυριακή. Η πρωτεΐνη είναι κάτι παραπάνω από τάση, την βρίσκουμε παντού, είναι θρεπτική, χορταστική, ευέλικτη και πάνω απ' όλα ιδιαίτερα νόστιµη.Η καθαρή δύναμη στο πιάτο μας. Από το μοσχάρι και το χοιρινό μέχρι το αρνί και το κατσίκι σε διάφορες κοπές, το κρέας παραμένει ο «βασιλιάς» της πρωτεΐνης. Απολαύστε πιάτα πλούσια, με βαθιά γεύση, αρώματα αλλά και θρεπτική αξία:Παστιτσάδα οσομπούκο, Κατσικάκι πατατάτο Κιμώλου, Σιγοψημένα χοιρινά ribs με σάλτσα σόγιας, Πιλάφι γαμοπίλαφο Κρήτης, Σουτζουκάκια σμυρναίικα, Χουνκιάρ μπεγεντί, Χοιρινό ρόστο ναξιώτικο, Κιμαδόπιτα με ανεβατή ζύμη, Τηγανιά με μοσχάρι & πολύχρωμες πιπεριές, Τούρτα Χανίων, Αρμένικα κεμπάπ με σαλάτα εσμέ & γιαούρτι, Κατσικάκι φρικασέ, Κοκκινιστή συκωταριά με πουρέ μελιτζάνας, Ζυγούρι λεμονάτο με ταλιατέλες, Κεφτεδάκια με ψιρούκι σε σάλτσα πιπεριάςΟ μαγειρικός «χαμαιλέοντας» συνδυάζει την υψηλή βιολογική αξία με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αποτελώντας τον ιδανικό καμβά για δημιουργικές συνταγές με ρύζι, λαχανικά ή ζυμαρικά. Κοτόπουλο, γαλοπούλα αλλά και κουνέλι, όλα λατρεύουν κατσαρόλα, γάστρα και ταψί, µαζί και το υποµονετικό ψήσιµο:Κόκορας κρασάτος με χειροποίητα μακαρόνια ματσάτα, Κουνέλι με άγριες αγκινάρες, Κόκορας μπαρδουνιώτικος, Κουνέλι στιφάδο, Κοτόπουλο μαστέλο, Κόκορας με σάλτσα πιπεριάς και φασολάκια, Κοτόπουλο στη γάστρα με φινόκιο και μαραθόσπορο, Κοτόπουλο πετάλι στον φούρνο με μπριάμ, Κοτόπουλο μπούτι με τραχανά, αμπελόφυλλα και ελιές, Γκόγκες με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα με φέτα, Μαγγίρι σε ζωμό κοτόπουλου με γάλα και ανθότυρο

Η πρωτεΐνη που ευωδιάζει ιώδιο. Πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα δώρα της θάλασσας είναι πιο ελαφριά σε γεύση, απαιτούν λιγότερο χρόνο μαγειρέματος αλλά είναι πολύ θρεπτικά, καθώς μας δίνουν πολύτιμο boost κάθε φορά που μπαίνουν στο πιάτο μας. Τα συνοδευτικά τους, πολλά και γευστικά, εξισορροπούν ιδανικά το διατροφικό σύνολο.Γαρίδες σαγανάκι, Γόπες με ρύζι στην κατσαρόλα, Γαλέος στιφάδο, Αθερίνα τηγανητή με σκορδαλιά, Σκορπίνα με μπάμιες και καυκαλήθρες, Ψευτοκακαβιά, Σουπιές κοκκινιστές με μαυρομάτικα φασόλια, μάραθο και λιαστές ντομάτες, Σαρδελοκεφτέδες, Μηλέικα λαζάνια με χταπόδι ραγού, Τόνος με λαχανικά και λιναρόσπορο, Θαλασσινά γιουβέτσι με χωριάτικο λουκάνικοΣούπερ πρωτεϊνικές επιλογές, που ανεβάζουν ψηλά τον πήχη της θρεπτικής αξίας των γευμάτων μας. Οι χρυσές σταθερές της μεσογειακής διατροφής μαγειρεύονται ποικιλοτρόπως σχεδόν καθημερινά και πανεύκολα.Αυγά με τηγανητές πατάτες, πελτέ ντομάτας και ξιδάτο λουκάνικο, Ομελέτα με συκωταριά από αρνί ή κατσίκι, Ρουμελιώτικη αυγόπιτα, Τρίμμα, Μπατζίνα με ψητή καυτερή πιπεριά, Ταλιατέλες με αυγό και φέτα, Βλιτόπιτα, Φουσκωτή ομελέτα με σπαράγγια και πατάτες, Αυγά με μελιτζάνες, σαλάμι Λευκάδος και σουμάκ, Βίδες με πέστο, απάκι και τηγανητό αυγό, Αγκιναρόπιτα χωρίς φύλλο, Σουφλέ μελιτζάναςΠολύ καλές πηγές πρωτεΐνης και φυτικών ινών, οι φακές, τα φασόλια, τα ρεβίθια μαζί με ξηρούς καρπούς μεταμορφώνονται σε σούπες, σε σαλάτες, σε “μπιφτέκια”, ή σε πουρέδες χαρίζοντας φουλ ενέργεια εκτός από γευστική χαρά.Γίγαντες με πράσα στην κατσαρόλα, Φακόρυζο με ντομάτα, Άγρια μανιτάρια στιφάδο, Φάβα με φασολάκια και λιαστή ντομάτα, Φασόλια χάντρες με λάχανο, Μπιφτέκια από φασόλια με μαριναρισμένη ντομάτα, Πιλμένι γεμιστά με μανιτάρια και σάλτσα γιαουρτιού με πάπρικα, Ρεβίθια λαδερά με ντομάτα, σπανάκι και φέτα, Φασόλια κοκκινιστά με μελιτζάνες και χαλούμιΤα ζυμαρικά επαναπροσδιορίζονται και είτε παρασκευάζονται 100% από αλεύρι οσπρίων, όπως φακή, ρεβίθι ή μπιζέλι ή ενισχύονται με άλευρα οσπρίων επιτρέποντάς μας να απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας comfort food χωρίς διατροφικές υποχωρήσεις. Είναι φυσικά πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες και φανταστική επιλογή για όλες τις ηλικίες. Σε ρόλο κυρίως πιάτου, ελαφρού γεύµατος ή συνοδευτικού, έχουν πάντα μια θέση στο τραπέζι μας.Σπαγγέτι με κεφτεδάκια, Πένες αραμπιάτα, Σπαγγέτι μπολονέζ, Μακαρονάδα με σάλτσα καπονάτα, Ντοματόρυζο με πελτέ, λιαστή ντομάτα, ρίγανη και φέτα, Ριζόνι χυλωμένο με ντομάτα, γιαούρτι και δυόσμο, Μακαρόνια με «κιμά» από κόκκινες φακές, Cacio e pepe με σκοτύρι Ίου, Σπαγγέτι ασασίνα με γαρίδες, Σπαγγέτι με τυρί κρέμα και αλλαντικά«Μαγειρεύουμε κάθε μέρα με πρωτεϊνη», μια συλλεκτική, ξεχωριστή έκδοση, απαραίτητη σε κάθε σπίτι.