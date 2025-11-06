Παλτά, ταξίδια και… Άμεση Δημοκρατία: Αντιδράσεις για τα βίντεο «πολιτικής επικοινωνίας» του Φειδία Παναγιώτου»
Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής επισκέφθηκε εμπορικό κέντρο και προσέφερε δώρα σε όσους είχαν κατεβάσει την εφαρμογή του κόμματός του
Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έχει περάσει σε άλλο επίπεδο την «πολιτική επικοινωνία» μοιράζοντας δώρα. Σε ένα από τα βίντεο του παρουσιάζεται να ρωτά ανθρώπους σε εμπορικό κέντρο στην Κύπρο, αν έχουν κατεβάσει στα κινητά τους τηλέφωνα την εφαρμογή της «Άμεσης Δημοκρατίας» για να τους κάνει ένα δώρο. Η «Άμεση Δημοκρατία» είναι το κόμμα που δημιούργησε για να διεκδικήσει είσοδο στην Κυπριακή Βουλή τον Μάϊο του 2026.
Στην περιήγηση του στο εμπορικό κέντρο διακόπτει μια γυναίκα, ενώ αυτή μιλάει στο τηλέφωνο ενώ «στολίζει» έναν νεαρό με το ερώτημα: «Είσαι μ@...ας;»
Τελικώς μια νεαρή γυναίκα που είχε στο κινητό της το application κερδίζει από τον ευρωβουλευτή το δικαίωμα να αγοράσει από όποιο κατάστημα του εμπορικού κέντρου επιθυμεί, ότι δώρο θέλει. Η νεαρή επέλεξε ένα παλτό το οποίο πλήρωσε ο Ευρωβουλευτής.
Σε άλλο βίντεο καλεί πολύτεκνες μητέρες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να πάνε τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από την ΕΕ, αξιοποιώντας το δικαίωμα των Ευρωβουλευτών να καλούν ως 100 πολίτες τον χρόνο στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο βίντεο, μεταξύ άλλων καλεί τις πολύτεκνες να πάνε στις Βρυξέλλες για να περάσουν καλά τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
Οι πρακτικές του νεαρού Κύπριου Ευρωβουλευτή, θεωρούνται από πολιτικούς κύκλους στις Βρυξέλλες και στη Λευκωσία, «ανισυστημικές» με πλήρη εκμετάλλευση του συστήματος το οποίο καταγγέλλει. Παράλληλα θεωρούν πως πιθανότατα παραβιάζουν κανόνες του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και ενδεχομένως να είναι παράνομες και να παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα.
Δώσαμε δώρο σε όποιον είχε κατεβασμένη την εφαρμογή μας! pic.twitter.com/bKbyjgylw2— Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) November 5, 2025
Είσαι πολύτεκνη μητέρα; Δες το βίντεο! pic.twitter.com/KpKlugDhDf— Fidias Cyprus (@FidiasCyprus) November 6, 2025
